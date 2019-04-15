Эксгумация трупа полицейскими обернулась массовой дракой в Дагестане

В дагестанском селе Хубар эксгумация трупа местного жителя, скончавшегося в возрасте 27 лет от ветрянки, обернулась массовой потасовкой. Тело для выяснения точной причины смерти попытались извлечь из могилы полицейские, к которым в ноябре прошлого года обратилась сестра покойного с заявлением, что брат умер при странных обстоятельствах. Родственница выразила уверенность, что не мог здоровый парень скончаться от этой болезни. И попросила проверить действия лечащего его врача.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/703342" frameborder="0"></iframe> В Дагестане односельчане не позволили полицейским провести эксгумацию на местном кладбище.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, расследование показало, что вина за гибель пациента, действительно, может лежать на медработнике. Чтобы проверить версию потребовалось провести ряд экспертиз, а для них - эксгумацию тела погибшего.

- Родственникам был задан вопрос: "Хотите ли вы, чтобы виновный в смерти вашего брата был наказан? Тогда требуется экспертиза. Без неё доказать врачебную ошибку не удастся". Сложности возникли потому, что семья и жители села решили, что тело возвращено не будет, но когда им пояснили, что сразу после экспертизы тело будет вновь захоронено, родные согласились на проведение процедуры, - отметили в ведомстве.

После проведения необходимого обследования тело захоронили 15 апреля в 5 утра на прежнем месте.