2019-04-15T17:51:13+03:00
Происшествия

Эксгумация трупа полицейскими обернулась массовой дракой в Дагестане

Близким объяснили, что этого требует расследование, но некоторые не поверили и набросились на правоохранителей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: ГУ МВД ДагестанаФото: ГУ МВД Дагестана
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В дагестанском селе Хубар эксгумация трупа местного жителя, скончавшегося в возрасте 27 лет от ветрянки, обернулась массовой потасовкой. Тело для выяснения точной причины смерти попытались извлечь из могилы полицейские, к которым в ноябре прошлого года обратилась сестра покойного с заявлением, что брат умер при странных обстоятельствах. Родственница выразила уверенность, что не мог здоровый парень скончаться от этой болезни. И попросила проверить действия лечащего его врача.

В Дагестане односельчане не позволили полицейским провести эксгумацию на местном кладбище.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, расследование показало, что вина за гибель пациента, действительно, может лежать на медработнике. Чтобы проверить версию потребовалось провести ряд экспертиз, а для них - эксгумацию тела погибшего.

- Родственникам был задан вопрос: "Хотите ли вы, чтобы виновный в смерти вашего брата был наказан? Тогда требуется экспертиза. Без неё доказать врачебную ошибку не удастся". Сложности возникли потому, что семья и жители села решили, что тело возвращено не будет, но когда им пояснили, что сразу после экспертизы тело будет вновь захоронено, родные согласились на проведение процедуры, - отметили в ведомстве.

После проведения необходимого обследования тело захоронили 15 апреля в 5 утра на прежнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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