2019-04-16T11:29:35+03:00
Происшествия

В Дагестане односельчане устроили массовую драку с перестрелкой: 2 раненых

Полицейские задержали четырех участников потасовки
Евгения СОКОРЕВА
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Пара человек попали в больницуПара человек попали в больницуФото: Олег ЗОЛОТО
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В дагестанском селе Леваши 15 апреля произошла драка "стенка на стенку" с перестрелкой между молодыми местными жителями.

С одной стороны были 24-летний Али Османов, 28-летний Ислам Алиев, 31-летний Ибрагим Абдусаламов и 26-летний Саид Хабибулаев. С другой - 47-летний Гаджимурад Абдусаламов, 27-летний Магомедрасул Омаров и 27-летний Гаджимурад Магомедов.

Как стало известно "КП-Северный Кавказ" от источника в правоохранительных органах, один из участников драки внезапно применил пневматический пистолет. В итоге, двое из участников потасовки попали с травматическими ранениями в разные части тела в Центральную районную больницу. Четверых - прибывшие по вызову правоохранители доставили в отделение полиции.

- На месте происшествия обнаружено 3 гильзы калибра 10 мм. Изъят травматический пистолет "Grand Power" калибра 10 мм. Как установлено, оружие было законно выдано в 2016 году на имя одного из задержанных Гаджимурада Магомедова, - сообщил собеседник.

Из открытых данных в интернете следует, что хозяин пистолета владеет небольшой фирмой по предоставлению телекоммуникационных услуг. Что предшествовало разборке односельчан не говорят. Полицейские выясняют все подробности произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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