2019-04-17T17:37:04+03:00
Общество

В Ставрополе обманутым дольщикам дадут 200 млн "казенных" рублей

Почти 300 человек получат помощь за счет краевого бюджета [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Решение принял губернатор Владимир ВладимировРешение принял губернатор Владимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

До 10 октября 2019 года обманутым ставропольским дольщикам из краевого бюджета дадут 200 млн рублей. Речь идет про "замороженные" многоэтажки на улице Тюльпановой, 10 и улице Города-побратима Безье, 15а, брошенные скандально известным застройщиком "АртСтройТехно". Ответственность за доведение работ до логического конца Арбитражный суд Ставрополя ранее передал компании "СтройГрад-1". Но теперь из-за предстоящего внесения 1 июля 2019 года изменений в федеральное законодательство о долевом строительстве за банкрота никому не придется отвечать. Губернатор Ставрополья посчитал, что помочь людям в таком случае обязан край. Всего от "АртСтройТехно" пострадали порядка 800 человек.

Про обманутых дольщиков, которым из казны региона дадут деньги, рассказали в Управлении Ставропольского края по строительному и жилищному надзору

00:00
00:00

- Владимир Владимиров принял решение выкупать права требования на жилые помещения в рамках дела о банкротстве через инвестиционное ипотечное агенство, - рассказала "КП-Северный Кавказ" начальник отдела по работе с гражданами и застройщиками в области долевого строительства Управления по строительному и жилищному надзору СК Алина Махмудова. - Мы насчитываем 271 пострадавшего. Это те, кто включены в реестр требования о передаче жилого помещения в рамках дела о банкротстве.

Во время заседания регионального правительства начальник краевого Управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко еще добавил, что в настоящий момент в зоне риска действуют еще 6 застройщиков. Им обещают уделять максимум внимания, чтобы печальная история с обманутыми дольщиками не повторилась.

- Критериям, определяющим возможность завершения строительства объектов по старым правилам (с привлечением средств дольщиков) соответствуют 53 застройщика и 140 объектов строительства. Еще восемнадцати компаниям, которые возводят 65 объектов строительства, необходимо готовится к переходу на проектное финансирование, - отметил Савченко.

Напомним, что с 1 июля все застройщики смогут привлекать деньги граждан только через счета эскроу. По новой схеме средства будут зачисляться на спецсчет в банке, откуда строительная компания сможет их забрать только после ввода дома в эксплуатацию с регистрацией права собственности на одну из квартир.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В 2019 году покупать новостройки будут по новым правилам

Президент Владимир Путин подписал закон, которым вносятся изменения в регулирование долевого строительства (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье с застройщиков, обманувших дольщиков на 30 млн рублей, сняли все обвинения

Валерий Татаров и Таймураз Каргинов освобождены в зале суда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
«Танцуй давай!»: жители Дагестана зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
Оползень в Георгиевске нанес ущерб 2,3 млн рублей
Кадыров нашёл политиков, «финансирующих и поддерживающих» терроризм
На Ставрополье в реке нашли тело пропавшей пенсионерки
Новый руководитель МРСК Северного Кавказа встретился с главой КЧР
Мелодии и ритмы народов Кавказа зазвучат в Железноводске
В Махачкале раскрыли убийство на лестничной площадке
Подозреваемого в финансировании боевиков начальника городской полиции Каспийска арестовали
Ставрополье впервые заработало больше 100 млрд рублей
В КБР пенсионера будут судить за стрельбу в молодую жену
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта