В Ставрополе обманутым дольщикам дадут 200 млн "казенных" рублей

До 10 октября 2019 года обманутым ставропольским дольщикам из краевого бюджета дадут 200 млн рублей. Речь идет про "замороженные" многоэтажки на улице Тюльпановой, 10 и улице Города-побратима Безье, 15а, брошенные скандально известным застройщиком "АртСтройТехно". Ответственность за доведение работ до логического конца Арбитражный суд Ставрополя ранее передал компании "СтройГрад-1". Но теперь из-за предстоящего внесения 1 июля 2019 года изменений в федеральное законодательство о долевом строительстве за банкрота никому не придется отвечать. Губернатор Ставрополья посчитал, что помочь людям в таком случае обязан край. Всего от "АртСтройТехно" пострадали порядка 800 человек.

Про обманутых дольщиков, которым из казны региона дадут деньги, рассказали в Управлении Ставропольского края по строительному и жилищному надзору 00:00 00:00

- Владимир Владимиров принял решение выкупать права требования на жилые помещения в рамках дела о банкротстве через инвестиционное ипотечное агенство, - рассказала "КП-Северный Кавказ" начальник отдела по работе с гражданами и застройщиками в области долевого строительства Управления по строительному и жилищному надзору СК Алина Махмудова. - Мы насчитываем 271 пострадавшего. Это те, кто включены в реестр требования о передаче жилого помещения в рамках дела о банкротстве.

Во время заседания регионального правительства начальник краевого Управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко еще добавил, что в настоящий момент в зоне риска действуют еще 6 застройщиков. Им обещают уделять максимум внимания, чтобы печальная история с обманутыми дольщиками не повторилась.

- Критериям, определяющим возможность завершения строительства объектов по старым правилам (с привлечением средств дольщиков) соответствуют 53 застройщика и 140 объектов строительства. Еще восемнадцати компаниям, которые возводят 65 объектов строительства, необходимо готовится к переходу на проектное финансирование, - отметил Савченко.

Напомним, что с 1 июля все застройщики смогут привлекать деньги граждан только через счета эскроу. По новой схеме средства будут зачисляться на спецсчет в банке, откуда строительная компания сможет их забрать только после ввода дома в эксплуатацию с регистрацией права собственности на одну из квартир.

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