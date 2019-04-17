Следователи узнали, кто и зачем обезглавил директора ликёро-водочного завода на Ставрополье

Следователям удалось раскрыть громкое убийство директора ликёро-водочного завода на Ставрополье. В 2017 году неизвестные убили Геворка Базиняна, обезглавили жертву, а тело надёжно укрыли. Во вторник уголовное дело первого из троицы убийц было передано в суд.

— Следователям удалось установить троих подозреваемых. Азамат Бозиев, Алексей Олейников и Астемир Коваленко попали на допросы, где последний заключил сделку. Он рассказал детали нападения и признал свою вину, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Известно, что «сладкая» троица в сентябре 2017 года угрожала следователям по делу об особо крупном мошенничестве. Всё как в классическом боевике: угрозы убийством и акты устрашения супружеской пары — Базиняна и его жены, которая и была признана потерпевшей в результате обмана. Для пущей убедительности 9 сентября они бросили во двор их дома ручную гранату. Тогда никто не пострадал.

13 октября того же года подозреваемые решили устранить Базиняна. По словам сдавшего подельников Коваленко, троица напала на машину главы ликёро-водочного завода. Они отвезли его в лесополосу под Новопавловском, где сначала пытали, а затем прикончили выстрелом в голову из переделанного в боевой травматического пистолета. Непосредственным убийцей стал Азамат Бозиев.

После этого, чтобы замести следы преступления, троица выбросила пистолет в реку, где его через несколько месяцев найдут полицейские. С той же целью тело бизнесмена обезглавили.

«ГАЗель», на которой уехал Геворк Базинян, нашли в тот же день. Тело несчастного искали до 3 февраля. Его нашли в промзоне Новопавловска. Из-за повреждений, чтобы убедиться в том, что перед ними бывший глава ликёро-водочного завода, следователям пришлось проводить дактилоскопическую экспертизу. Его голову так и не нашли.

— Жителя Кабардино-Балкарии Астемира Коваленко обвиняют по статьям «пособничество в совершении убийства с целью облегчить совершение другого преступления», «пособничество в принуждении свидетеля и потерпевшего к уклонению от дачи показаний» и «незаконный оборот взрывного устройства, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — сообщили «КП» в Следственном комитете. — Материалы по этому делу переданы в суд. Следствие в отношении двух других участников преступления продолжается. Однако все материалы имеющихся у следствия экспертиз и другие улики подтверждают причастность Бозиева и Олейникова к преступлению.