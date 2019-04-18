В Ставрополе в середине весны выпал снег

В Ставрополе неожиданно выпал снег. Для южного города такое развитие событий ооказалось странным.

Апрельская непогода весьма удивила горожан, с утра посмотревших в окно на улицу. Неприятным сюрпризом показалось и то, что температура воздуха опустилась, как ранее и обещали синоптики, до минус трех градусов.

https://vk.com/26stav

В городе сразу возникли сильные автомобильные пробки. А в соцсетях было опубликовано множество фотографий невиданного прежде в Ставрополе апрельского снега. Многие сетуют, что погиб урожай фруктов: персиков, абрикосов.

https://vk.com/26stav

По прогнозам метеорологов, холодная погода в городе продержится еще несколько дней. Возможно, снег выпадет снова. И это при том, что в прошлом апреле, например, в эти дни в Ставрополе уже было почти под плюс двадцать градусов тепла!