Как показать кредит пантомимой и решить финансовый ребус

- Финансовая грамотность - такая тема, что нужна каждый день, - говорит десятиклассница Аня из Ставрополя. - Мама послала за покупками, пошли с друзьями выпить кофе - везде требуются деньги, банковские карты. А иногда хочется собрать нужную сумму на новую кофточку... Как? Вот об этом и узнаем на уроках финграмоты! Девушка поправляет волосы и отвлекается от нашего разговора - начался новый этап игры, и она не хочет подводить команду.

Игра «Стань звездой финансовой грамотности» прошла в Ставрополе 17 апреля на двух площадках: школьники 6 - 7-х классов соревновались в лицее № 17, а учащиеся 10 - 11-х классов - на базе экономического института СтГАУ. Школьники решали финансовые ребусы, отвечали на вопросы квиз-викторины, соревновались в ответах на скорость и точность, пантомимой пытались изобразить такие понятия, как «банковская карта», «кредит», «банк» и так далее. Было шумно, весело и, безусловно, полезно.

Такие игры в этот день прошли по всей стране от Калининграда до Владивостока - в России открылась Неделя финансовой грамотности, которую проводит Минфин РФ. В некоторых регионах Неделя проходит впервые, а Ставрополье - пилотный регион и участвует в проекте с самого начала. Поэтому в крае Неделя открылась в 5-й раз.

Правда, мероприятия в ее рамках начались немного раньше: 6 апреля в крае уже состоялся фестиваль педагогических проектов в области обучения финансовой грамотности, а 12 и 13 апреля среди школьников прошла олимпиада «С экономическими знаниями к финансовому благополучию». Но все же официальный старт - 17 апреля вместе со всей страной.

На открытии Недели финансовой грамотности в СтаврополеФото: Анна БОРИСОВА

- Проект повышения финансовой грамотности набирает все большую популярность. Если 4 года назад в мероприятиях Недели финграма по всей России участвовало порядка 15 тысяч человек, то в прошлом году уже более 2,5 миллиона, - говорит Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставропольского края. - И по нашему региону мы также наблюдаем рост интереса у молодежи к теме финансовой грамотности. Они понимают, что такие знания нужны им в повседневной жизни. Во время опроса примерно 70% учащихся называют предмет «Финансовая грамотность» среди наиболее интересных и полезных.

Также Юрий Иванович рассказал, что мероприятия Недели в этом году посвящены теме цифровизации экономики. В период, когда банки и предприятия переводят расчеты в режим онлайн, резко возрастает степень важности личностной конкурентоспособности, а также безопасности, потому что мошенники тоже не дремлют. Тот, кто будет знать, как умело пользоваться финансовыми инструментами, тот и выиграет, напутствовали организаторы школьников.

В напряженной борьбе между старшеклассниками нескольких школ Ставрополя и Невинномысска победила команда гимназии № 25 краевого центра. И абсолютно все участники получили подарки от министерства финансов Ставропольского края.

- Неделя продолжится целым рядом интересных мероприятий, - рассказала Надежда Герасименко, координатор пилотного проекта «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Ставропольском крае». - В СКФУ пройдет конкурс тематических СТЭМов, для учащихся колледжей состоится хакатон, в школах организован ряд лекций. Обязательно подведем итоги олимпиады, которая прошла ранее. А в завершении на площадке Аграрного университета пройдет игра КВН по финансам.

Форматы, близкие школьникам и студентам, способствуют усвоению азов финансовой грамотности. И молодежь Ставрополья активно включается в процесс, который популярен в целом по стране и за ее пределами.

Кстати, в России начался конкурс эссе, посвященный финансовой грамоте будущего. Организаторы предлагают молодым людям порассуждать на тему: как изменится жизнь людей с приходом новых технологий. Все подробности участия на сайте вашифинансы.рф Также на этом сайте можно больше узнать о мероприятиях Недели финансовой грамотности, которые проходят по всей стране онлайн и офлайн.