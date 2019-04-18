Спикер парламента Чечни Магомед Даудов обеднел на 3 миллионона и лишился «Мерседеса»

Чеченские парламентарии опубликовали декларации о доходах: оказалось, что Магомед Даудов за год лишился своего Mercedes-Benz AMG 63 и заработал на три миллиона рублей меньше.

По данным декларации, в 2018 году Даудов сумел заработать 6,13 миллиона рублей. В прошлом году сумма была солиднее — 9,26 миллиона. Из его собственности исчезла машина. Всё остальное имущество сохранилось. Это два дома площадью 718 и 350 квадратов, а также земельные участки в 3 982 и 1 216 кв.м.

Упала и зарплата супруги, которая в 2016 году занимала место помощницы политика в аппарате правительства республики. Она принесла в дом 557 тысяч рублей. В её собственности, кстати, находится ещё один дом на 220 квадратов с земельным участком в 2 тысячи кв.м.

Интересно, что в список не самых богатых парламентариев Чечни попал первый заместитель Даудова. Салман Закриев заработал 1,74 миллиона рублей, а его супруга, родная сестра главы Чечни Зулай Кадырова — 946 тысяч. Несмотря на это, доходы семьи можно назвать стабильными, разницы в сравнении в 2017 годом почти нет. При этом живёт Закриев вместе с супругой в прекрасном доме на 447 кв.м., но без автомобиля.

Другой зампред парламента Асламбек Айдамиров может похвастаться средним для депутата в Чечне доходом в 2,3 млн. Но несмотря на это у него целых два авто — Mercedes-Benz S500 и Toyota Camry. Его супруга почти не внесла своей лепты в бюджет, обогатившись всего на 168 тысяч.

По декларации в среднем доход депутата парламента Чечни составляет порядка 2 миллионов рублей. Особых богачей нет. А вот парочка депутатов заработала решительно меньше всех остальных. Валид Зайналабдиев получил всего 861,5 тысячу рублей, а Хож-Ахмед Неттиев и того меньше — 828 тысяч. Однако это исчерпывающе объясняется тем, что первый получил мандат лишь в июле, а второй — в сентябре.