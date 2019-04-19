Подчиненные арестованного полковника в Дагестане: «Боевики обзывали нас собаками, а он приказывал их отпустить»

В Дагестане продолжают расследовать уголовное дело против братьев Ашиковых — экс начальника МВД Каспийска Зияводина и бывшего зама начальника УВД Махачкалы Раипа.

Их подозревают в финансировании терроризма. Следствие считает, что они помогали не только деньгами, но и оперативной информацией одной из самых опасных в России террористических группировок Ибрагима Гаджидадаева.

Братья Ашиковы. Раип (слева) и Зияводин (справа)Фото: Евгения СОКОРЕВА

- Подозрения в содействии терроризму касается сотрудничества Ашиковых с боевиком Казимагомедом Шабагиевым, - комментирует источник «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах Дагестана. - Члены группировки расстреляли министра МВД Дагестана и годами собирали "налог на джихад" с коммерсантов и чиновников, передавая им флешки с видеозаписями угроз от участников бандподполья.

По словам источника «КП», показания против Ашикова дали и бывшие сотрудники полиции, работавшие под его началом.

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- Раип требовал с подчиненных рапорты о проделанной работе, а потом передавал их бандитам, - заявил на допросе один из сотрудников УВД Махачкалы. - Они и рации наши слушали. Был случай, когда при операции по досмотру автомобилей мы остановили джип, в котором сидели двое. Проверить машину они не давали, оскорбляли нас. Потом водитель или пассажир, не помню, позвонил Раипу и при нас по громкой связи сказал ему: "Убери своих собак отсюда". В говорившем мы позже узнали находившегося в федеральном розыске члена ОПГ.

Курьером боевиков следствие считает служащего Пенсионного фонда Дагестана Омара Абдурашидова, также проходящего по делу Ашиковых.

- Абдурашидов передавал бизнесменам флешки с угрозами расправы от бандитов и требованием денег, - продолжает источник «КП». - В начале декабря 2018 года он отдал 200 тысяч боевику Марату Алинчиеву. 160 тысяч из этой сумму были переданы Раипом Ашиковым. По оперативным сведениям, в Хасавюрте под покровительством Ашиковых процветал и аптечный наркобизнес. Руководила им, как полагают оперативники, любовница Раипа Ашикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/700530" frameborder="0"></iframe> Успокаивать многочисленную родню Абдурашидова в суде было некому - слушание проходило без контроля охраны.

- Боевики под угрозой расправы требовали и у нее денег, после чего Раип Ашиков предоставил своей любовнице вооруженную охрану, роль которой выполняли действующие оперативные сотрудники Хасавюртовского РОВД, - продолжает наш источник.

Покушение на зама начальника Управления угрозыска МВД Дагестана Анвара Шамхалова в марте 2012 года, в котором подозревают Зияводина Ашикова, было связано, как считают следователи, с отказом первого крышевать аптечный наркобизнес.

Оперативники также предполагают, что Ашиковы занимались покровительством не только наркобизнеса, но и азартных игр, а также доставки на рынки России контрафактной продукции из Азербайджана.

- По этим же каналам Ашиковы, вероятнее всего, транспортировали и героин, но эта информация нуждается в дополнительной проверке, - пояснил источник «КП».

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