Подчиненные арестованного полковника в Дагестане: «Боевики обзывали нас собаками, а он приказывал их отпустить»
В Дагестане продолжают расследовать уголовное дело против братьев Ашиковых — экс начальника МВД Каспийска Зияводина и бывшего зама начальника УВД Махачкалы Раипа.
Их подозревают в финансировании терроризма. Следствие считает, что они помогали не только деньгами, но и оперативной информацией одной из самых опасных в России террористических группировок Ибрагима Гаджидадаева.
Братья Ашиковы. Раип (слева) и Зияводин (справа)Фото: Евгения СОКОРЕВА
- Подозрения в содействии терроризму касается сотрудничества Ашиковых с боевиком Казимагомедом Шабагиевым, - комментирует источник «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах Дагестана. - Члены группировки расстреляли министра МВД Дагестана и годами собирали "налог на джихад" с коммерсантов и чиновников, передавая им флешки с видеозаписями угроз от участников бандподполья.
По словам источника «КП», показания против Ашикова дали и бывшие сотрудники полиции, работавшие под его началом.
Подчиненные Раипа Ашикова рассказывают, как боевик при разговоре с полковником обозвал их "собаками"
- Раип требовал с подчиненных рапорты о проделанной работе, а потом передавал их бандитам, - заявил на допросе один из сотрудников УВД Махачкалы. - Они и рации наши слушали. Был случай, когда при операции по досмотру автомобилей мы остановили джип, в котором сидели двое. Проверить машину они не давали, оскорбляли нас. Потом водитель или пассажир, не помню, позвонил Раипу и при нас по громкой связи сказал ему: "Убери своих собак отсюда". В говорившем мы позже узнали находившегося в федеральном розыске члена ОПГ.
Курьером боевиков следствие считает служащего Пенсионного фонда Дагестана Омара Абдурашидова, также проходящего по делу Ашиковых.
- Абдурашидов передавал бизнесменам флешки с угрозами расправы от бандитов и требованием денег, - продолжает источник «КП». - В начале декабря 2018 года он отдал 200 тысяч боевику Марату Алинчиеву. 160 тысяч из этой сумму были переданы Раипом Ашиковым. По оперативным сведениям, в Хасавюрте под покровительством Ашиковых процветал и аптечный наркобизнес. Руководила им, как полагают оперативники, любовница Раипа Ашикова.
Успокаивать многочисленную родню Абдурашидова в суде было некому - слушание проходило без контроля охраны.
- Боевики под угрозой расправы требовали и у нее денег, после чего Раип Ашиков предоставил своей любовнице вооруженную охрану, роль которой выполняли действующие оперативные сотрудники Хасавюртовского РОВД, - продолжает наш источник.
Покушение на зама начальника Управления угрозыска МВД Дагестана Анвара Шамхалова в марте 2012 года, в котором подозревают Зияводина Ашикова, было связано, как считают следователи, с отказом первого крышевать аптечный наркобизнес.
Оперативники также предполагают, что Ашиковы занимались покровительством не только наркобизнеса, но и азартных игр, а также доставки на рынки России контрафактной продукции из Азербайджана.
- По этим же каналам Ашиковы, вероятнее всего, транспортировали и героин, но эта информация нуждается в дополнительной проверке, - пояснил источник «КП».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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