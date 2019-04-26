В МИД России пообещали ответить на американские санкции против чеченского премьера

В МИД РФ прокомментировали санкции против высокопоставленного чеченского чиновника.

Напомним, ранее американцы запретили въезд в свою страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой. Вашингтон объяснил это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.

В МИД России уверены: решение Вашингтона о санкциях против премьер-министра ЧР Мулима Хучиева и его жены явно отображает курс на дальнейшее обострение российско-американских отношений.

- Снова пошли в ход необоснованные обвинения против представителя Чеченской Республики. Причем использован беспринципный метод коллективной ответственности - санкции введены даже против супруги Хучиева. Но напрасно рассчитывать, что так можно надавить на нашу страну. Ничего не выйдет. - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. - А враждебные действия не останутся без ответа!

Сам Рамзан Кадыров также прокомментировал новые штатовские санкции против своего подчиненного. Чеченский лидер выразил полнейшую уверенность, что Муслим Хучиев "спокойно проживет и без визитов за океан".