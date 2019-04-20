Кадыров похвалил Зеленского и напомнил Порошенко о «детском страхе» и клятвах верности России

Рамзан Кадыров пристыдил Петра Порошенко, рассказав о «детском страхе» и клятвах в верности и любви России. По словам Кадырова, оппонент Владимира Зеленского пытался обвинить его в том, чем и сам грешил.

— Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским впечатляют обилием слов и отсутствием четкого плана по вопросам будущего Украины. Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у страны, оказавшейся по милости бывшего президента в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова, — написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров рассказал подписчикам о встрече с Порошенко, в ходе которой кандидат в президенты обещал ему, что Украина будет лояльна и дружественна по отношению к России.

— Я убедился, что с памятью у вас большие проблемы, господин Порошенко. Получается, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали мне такое слово перед предыдущими выборами, — вспомнил глава Чечни.

Нашёл Кадыров и слова, чтобы поддержать Владимира Зеленского. По его мнению, вспомнив на дебатах об извинениях оппонента, но умолчав о собственном страхе, Порошенко выставил себя на посмешище.

— Скажите, почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.

Закончил Кадыров словами со скрытой угрозой, пообещав «спросить должным образом за оскорбление личности».

— Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена, — резюмировал чеченский лидер.