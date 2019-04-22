Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.

- Таким образом, украинский народ показал свой протест против безрассудного курса команды Петра Порошенко, против патологической ненависти Порошенко к России и юношеской любви к Западу, – написал чеченский лидер в своем официальном Telegram-канале.

Рамзан Кадыров также заявил, что у Владимира Зеленского в данный момент еще есть "возможность одуматься, понять, что Россия - самый близкий сосед украинского государства".

- Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! – написал Рамзан Кадыров в социальных сетях.

По предварительным итогам выборов, 73,2% украинских избирателей отдали свои голоса за Зеленского, 25,3% – за нынешнего президента Петра Порошенко. Еще 1,5% избирателей вычеркнули в списке обоих кандидатов или испортили во время голосования выданный им бюллетень.

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