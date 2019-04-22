В Ставрополе финансы подружились с литературой

В пятницу вечером в «Лермонтовке» было многолюдно: на каждом этаже - творческие площадки, здесь поют, там танцуют и читают лекции. Такое ощущение, что на «Библионочь» пришло полгорода.

Региональный центр финансовой грамотности решил поэкспериментировать и включился в программу со своим мероприятием из Недели финансовой грамотности, которая сейчас проходит на Ставрополье одновременно со всей страной. Творчески соединили две темы, и получилось так: «Финансовая грамотность глазами литературных героев».

Для начала в гости к самым маленьким пришел Губка Боб со своими коллегами по популярному мультфильму. Актеры в костюмах персонажей пели, жонглировали, увлекали малышей делать зарядку и решали вместе со зрителями финансовые задачки. Например, что делать, если хочется сладкого, а Мистер Крабс заявляет: «Нет монет - нет конфет»? И как заработать нужное количество монеток?

А потом началась викторина по произведениям Толстого, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, и оказалось, в классической литературе таятся многочисленные примеры на тему финансового образования. Школьница лет восьми правильно ответила, сколько монет посадил Буратино на поле Чудес, и выиграла зеленый пенал с фирменной надписью «Дружи с финансами». - Ты знаешь, что такое финансы? И зачем с ними надо дружить? - Чтобы в магазин ходить за конфетами! - улыбается она и прижимает приз покрепче.

В это время между гостей прогуливаются Кот Базилио и Лиса Алиса, у них своя роль - сбивать участников с «правильного финансового поведения», как рассказала Надежда Герасименко, региональный координатор программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Ставропольском крае».

Проще говоря, парочка должна давать неправильные подсказки участникам викторины. Но ставропольцев не проведешь. - Сорвала джек-пот, - смеется молодая женщина, показывая футболку с логотипом проекта и горсть сувениров, - вовремя вспомнила сказку Пушкина про Золотого петушка!

Викторина и сама стала олицетворением одного из главных постулатов финансовой грамотности: чтобы получить вознаграждение, нужно потрудиться. Вопросы были разноплановыми: про «Азбуку», которую купил Папа Карло, про купцов из «Сказки о Царе Салтане», о поместье Дубровского, серебряном пятаке мужика, который двух генералов прокормил, и множество других. Нашлось, на чем «заработать» призы и для маленьких, и для взрослых.

«Библионочь» закончилась, а Неделя финансовой грамотности продолжается - школьников и студентов ждет еще множество интересных мероприятий. Подробнее о программе Недели на Ставрополье и в России читайте на сайте.