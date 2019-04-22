2019-04-22T14:14:00+03:00
Происшествия

В Дагестане раскрыли воровство газа почти на 80 млн рублей

Один из подозреваемых в преступлении сбежал за границу
Евгения СОКОРЕВА
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Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВДПреступление выявили сотрудники ФСБ и МВДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане силовики республиканского ФСБ вместе с полицейскими из отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели крупную спецоперацию. Они раскрыли преступную схему по краже газа на десятки миллионов рублей.

По информации из предоставленного в МВД республики рапорта, с сентября 2017 года по декабрь 2018-го начальник организации "Газпром межрегионгаз Махачкала" Карабудахкентского района Нажмутдин Алиев воровал голубое топливо по предварительному сговору с советником гендиректора махачкалинского Межрегионгаза Сергеем Горбуновым.

Схема, по замечанию правоохранителей, имела устойчивую структуру со своей иерархией и четким распределением ролей между участниками. Учредил, своего рода, преступное сообщество Горбунов. Сумма хищений достигает, по предварительным подсчетам, больше 79 млн рублей.

Под подозрения об аналогичном преступлении с кражей газа попал и начальник ТУ "Газпром межрегионгаз Махачкала" по Дербенту и Дербентскому району. Он, по замечанию полицейских, уехал из России и скоро будет объявлен в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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