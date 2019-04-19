На Ставрополье сотрудник колонии отпускал заключённых за взятки

В Кочубеевском районе расследуют дело против сотрудника исправительной колонии № 1. Он готов был устроить заключённым «райскую жизнь» и даже помочь с условно-досрочным освобождением — вопрос в толщине хрустящей пачки денег.

— Фигурантом уголовного дела по статьям «вымогательство взятки с использованием служебного положения» и «мелкое взяточничество» стал уже бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными «Исправительной колонии № 1 УФСИН по СК», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, сотрудник колонии ради взятки был готов на всё. Взяв у одного из заключённых 10 тысяч рублей, он пообещал ему «райскую жизнь». И смог добиться его перевода в самую комфортную камеру с приятными «бонусами» в виде телевизора и хороших «соседей». В другом случае он не предложил свои услуги, а потребовал 55 тысяч. За эти деньги он собирался помочь мужчине выйти на свободу, повлияв на вынесение решения об условно-досрочном освобождении. Ну а в противном случае угрожал, что осуждённому «век воли не видать».

Но давление на мужчину привело к неожиданным результатам. Он рассказал о вымогательстве родственникам, а те пришли с заявлением в ФСБ. С помощью спецслужб на карточку вымогателя перевели 20 тысяч рублей, и сразу после этого взяточника взяли с поличным.

По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу. Следствие занимается сбором дополнительных улик, а уволенный сотрудник ФСИН подсчитывает, сколько ему светит за преступления.

Если вину взяточника признают, он вернётся на место работы, но уже в другом статусе. По УК, ему грозит до 13 лет колонии.