За героизм на пожаре министр МВД России лично наградил ставропольского участкового
В апреле 2018 года участковый из отдела МВД по Изобильненскому городскому округу спас пенсионера из горящего дома в поселке Передовой. Рыжонков тогда прибыл на место ЧП первым еще до приезда пожарных. Наблюдавшие за заревом соседи внятного ответа о местонахождении хозяина не дали, сказали только что ему 71 год.
Сотрудник предположил, что мужчина остался в одной из полыхающих комнат и самостоятельно выбраться на улицу не сможет. Не дожидаясь спасателей и не теряя времени майор бросился в огонь. По воспоминаниям участкового, из-за задымления пенсионера пришлось искать буквально на ощупь, а когда его удалось наконец найти опасения подтвердились - хозяин дома потерял сознание, успев надышаться угарным газом. На себе полицейский вынес мужчину на улицу, где их уже ждала бригада "Скорой помощи".
Майор полиции Александр Рыжонков встретился со спасенным им 71-летним пенсионером.
- Я очнулся уже на улице. Спасибо участковому. Если бы его не оказалось рядом в ту минуту, я бы с вами сейчас не разговаривал, - поблагодарил Александра Рыжонкова после происшествия житель Передового, пожал ему руку и пожелал здоровья.
- За самоотверженный поступок майор полиции Александр Рыжонков награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU