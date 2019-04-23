За героизм на пожаре министр МВД России лично наградил ставропольского участкового

В апреле 2018 года участковый из отдела МВД по Изобильненскому городскому округу спас пенсионера из горящего дома в поселке Передовой. Рыжонков тогда прибыл на место ЧП первым еще до приезда пожарных. Наблюдавшие за заревом соседи внятного ответа о местонахождении хозяина не дали, сказали только что ему 71 год.

Сотрудник предположил, что мужчина остался в одной из полыхающих комнат и самостоятельно выбраться на улицу не сможет. Не дожидаясь спасателей и не теряя времени майор бросился в огонь. По воспоминаниям участкового, из-за задымления пенсионера пришлось искать буквально на ощупь, а когда его удалось наконец найти опасения подтвердились - хозяин дома потерял сознание, успев надышаться угарным газом. На себе полицейский вынес мужчину на улицу, где их уже ждала бригада "Скорой помощи".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/704791" frameborder="0"></iframe> Майор полиции Александр Рыжонков встретился со спасенным им 71-летним пенсионером.

- Я очнулся уже на улице. Спасибо участковому. Если бы его не оказалось рядом в ту минуту, я бы с вами сейчас не разговаривал, - поблагодарил Александра Рыжонкова после происшествия житель Передового, пожал ему руку и пожелал здоровья.

- За самоотверженный поступок майор полиции Александр Рыжонков награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по СК.