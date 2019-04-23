В Чечне возмущены, что за сгоревший Нотр-Дам переживают больше, чем за Великую мечеть

Муфтият Чеченской Республики возмущён тем, что сгоревшему памятнику христианской культуры — собору Нотр-Дам-де-Пари уделяют больше внимания, чем уничтоженной святыне мусульманского мира — мечети в сирийском городе Алеппо. Если на восстановление парижского собора уже пожертвовали порядка миллиарда евро, то мечеть Омейядов восстанавливают на средства местных властей и Рамзана Кадырова.

При этом в муфтияте отметили, что не умаляют масштаба трагедии, постигшей Нотр-Дам. Но удивляются, что уничтожение памятника возрастом в 800 лет вызывает у людей больше сострадания, чем разрушение 1300-летней мечети.

— Скорбь по сгоревшему Собору Парижской Богоматери продолжается по всему миру. Планетарный масштаб трагедии Нотр-Дам-де-Пари никто не оспаривает, — говорится в официальном заявлении Муфтията, — но ведь мир уже терял исторические достояния почти вдвое старше, объекты, которые не менее важны для мирового культурного наследия. Мечети Омейядов было не 800 лет, а более 1300. И восстановят ее не всем миром, как Нотр-Дам, а усилиями одного человека — Рамзана Ахматовича Кадырова.

dumchr Духовное управление мусульман Чеченской Республики задалось вопросом, почему Нотр-Дам ценнее мечети Омейядов

Напомним, что Собор Парижской Богоматери пострадал от пожара, начавшегося вечером 15 апреля. Очаг возгорания находился под крышей собора, что серьёзно осложнило работу пожарным. Несмотря на все усилия, в легендарном храме обрушились шпиль и крыша. По самым скромным оценкам восстановление Нотр-Дама будет стоить порядка миллиарда евро.

Трагедия поразила весь мир. Многие влиятельные бизнесмены выразили готовность выделить баснословные деньги на реконструкцию. За первые двое суток сумма пожертвований превысила 700 миллионов евро. По €200 миллионов на восстановление символа Франции отдали семья бизнесмена Бернара Арно, а также его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и косметическая компания L’Oreal. Семья Пино и нефтегазовая компания Total отдали ещё по €100 миллионов. Ещё €136 миллионов пожертвовали на восстановление Нотр-Дама граждане Франции.

Великую мечеть Алеппо, входящую в список памятников культурного наследия ЮНЕСКО, восстанавливает сирийское правительство «при значительной поддержке из России». Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 миллионов на работы. Именно в эту сумму эксперты оценивали восстановление мечети Омейядов.

Напомним, что здание было разрушено в ходе гражданской войны в Сирии в 2012-2013 годах. Сначала правительственные войска штурмовали и бомбили здание, в котором скрывались сепаратисты. Чуть позже в ходе боёв были взорваны южная стена и единственный минарет Великой мечети.

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