2019-04-24T10:35:23+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии ВТБ выдал 60 млн рублей в рамках ипотечного кредитования

В первом квартале 2019 года банк предоставил жителям республики порядка 40 займов
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ВТБ выдал 60 млн рублей ипотечных кредитов в КБР.ВТБ выдал 60 млн рублей ипотечных кредитов в КБР.
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Портфель ипотечных кредитов банка в регионе достиг 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил Александр Дыренко, управляющий банком ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

Около 80% кредитных средств жители республики направили на покупку вторичного жилья, 80% объектов находятся на территории Нальчика и его агломерации. Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку в КБР, по итогам трех месяцев текущего года составила 1,8 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 300 тыс. рублей. Наибольшим спросом у клиентов банка в первом квартале пользовалась недвижимость большей площади - от 65 кв. м.

В рамках специальной программы ВТБ «Больше метров - ниже ставка» жителям республики был выдан каждый третий ипотечный кредит в регионе.

- Рынок ипотеки обладает большим потенциалом. Ставки остаются на привлекательном уровне, а процесс оформление банковского продукта становится не только проще и удобнее, но и начинает переходить в цифровой формат. ВТБ в Кабардино-Балкарии важно развитие жилищного кредитования, поэтому уверен, что конструктивные отношения со всеми участниками рынка недвижимости будут этому способствовать, - отметил Александр Дыренко, управляющий банком ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

Конференция на тему ипотечного кредитования, организованная банком, прошла в Нальчике. На мероприятии присутствовали основные застройщики-строительные компании республики, представители региональных властей, крупные агентства недвижимости Кабардино-Балкарии.

В ходе круглого стола специалисты ВТБ поделились с его участниками информацией о новых сервисах банка и обсудили перспективы кредитования населения на фоне развития ипотечного кредитования и строительной отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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