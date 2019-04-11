ВТБ предоставил льготный кредит Минводскому комбикормовому заводу

Средства выданы предприятию на ведение текущей деятельности в рамках обновленной программы Министерства экономического развития РФ, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018г. № 1764.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, прокомментировал:

- Подписанное соглашение является одной из первых сделок по новой программе Министерства экономического развития РФ в Ставропольском крае. Отмечу, что эта инициатива правительства вызвала большой интерес у бизнес-сообщества в регионе. Мы намерены сосредоточить внимание на работе в рамках данного проекта льготного финансирования в этом году.

- Мы сотрудничаем с ВТБ более пяти лет. Это не первый льготный кредит, предоставленный предприятию банком. Успешное сотрудничество с нашим финансовым партнером в рамках специальных программ правительства позволяют существенно снизить затраты на обслуживание кредитных обязательств, - отметил генеральный директор ООО «Минводский комбикормовый завод» Сергей Беленко.

Обновленная программа Министерства экономического развития РФ позволяет предприятиям различных отраслей получить кредитные средства по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели кредитования.

На правах рекламы