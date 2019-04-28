Майские праздники в Cтаврополе 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Чем ближе майские праздники 2019 в Ставрополе, тем актуальнее вопрос - какая программа мероприятий на майские праздники 2019 в Ставрополе ждет горожан? Довольно обширная: выставки, спектакли, соревнования и концерты продлятся до середины мая. Самым насыщенным будет сам Первомай. В это число отмечается не только День весны и труда, но и День Промышленного района краевой столицы - самая крупная часть города была образована весной 1977 года. Лазерное шоу в честь открытия сезона фонтанов, спектакль о ставропольскаой Жанне д'Арк, Кубок КВН, концерт Татьяны Овсиенко и праздничный салют - «КП на Северном Кавказе» рассказывает, куда сходить и что посмотреть.

29 - 30 апреля

10.00 - выставки рисунков и декоративно-прикладного творчества «Если в сердце живет весна». В микрорайонах № 1, 2, 5, 7 Ленинского района, ул. Дзержинского, 188, просп. Октябрьской Революции, 29, ул. Ленина, 318/3, ул. Чкалова, 27 а.

29 апреля - 4 мая

10.00 - Фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества «Весеннее настроение». По месту жительства в микрорайонах №№ 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Промышленного района ул. Шеболдаева, 4, ул. Пржевальского, 19, пр. Передовой, 3, ул. Доваторцев, 27, ул. Доваторцев, 50/1, ул. Доваторцев, 86/1/2, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3, просп. Ворошилова, 7/2а, ул. 45 параллель, 3/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, ул. Родосская, 3, ул. Рогожникова, 3.

29 апреля - 8 мая

10.00 - выставка работ учащихся художественного отделения «Мир, труд, май». Детская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.

29 апреля - 15 мая

10.00 - выставка детских рисунков «Радость дела». Детская художественная школа, ул. Дзержинского, 133.

29 апреля

14.00 - праздничное мероприятие «Праздник улицы». По месту жительства Микрорайон № 6 Ленинского района (открытая площадка), пр. Кооперативный, 5.

17.00 - цикл праздничных мероприятий «Первомай шагает по стране». По месту жительства в микрорайонах №№ 3, 9, 10, 11 Ленинского района пр. Готвальда, 6, ул. Серова, 278/1, ул. Серова, 422.

18.00 - отчетный концерт учащихся детской музыкальной школы № 1 «Весенняя гармония». Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.

18.30 - премьерный спектакль «Римма Иванова: Ставропольская Жанна д’Арк» – студии актерского мастерства «Слово». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

30 апреля

12.00 - цикл праздничных мероприятий «Первомай шагает по стране». По месту жительства в микрорайонах №№ 3, 9, 10, 11 Ленинского района пр. Готвальда, 6, ул. Серова, 278/1, ул. Серова, 422.

14.00 - концертная программа «Весеннее настроение». Киноклуб «Чапаевец» (открытая площадка), пр. Чапаевский, 21.

15.00 - праздничная концертная программа «Весна идёт, весне дорогу!». Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.

1 мая

11.00 - краевой митинг «За справедливую экономику в интересах человека труда» Федерации профсоюзов Ставропольского края. Крепостная гора.

11.00-22.00 - праздник «Район, в котором хочется жить», посвященный 42-й годовщине со Дня образования Промышленного района города Ставрополя. Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111:

11.00 - концерт воспитанников учреждений дополнительного образования;

15.00 - торжественная программа-чествование «Лучший в районе»;

16.00 - фестиваль КВН на Кубок Промышленного района города Ставрополя;

17.30 - праздничный «Звездопад» с участием групп «Витамин» и «Воля», Татьяны Овсиенко;

22.00 - праздничный фейерверк;

19.00 - торжественное открытие сезона фонтанов в городе Ставрополе. Площадь Святого князя Владимира, ул. Западный обход, 58 в.

2 - 5 мая

11.00 - городской турнир по фехтованию. Детско-юношеская спортивная школа № 3, ул. Васильева, 35.

13.00 - городской турнир по мини-футболу среди команд мальчиков (2011-2012 г.р.). Стадионы: просп. Юности, 5, ул. Репина, 146 а.

3 - 5 мая

10.00 - городской турнир по футболу (2007 г.р.). Стадион детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.

4 мая

17.00 - праздничный танцевальный вечер «Весеннее ассорти» с участием концертного духового оркестра им. Осиновского Д.А. Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

5 мая

15.00 - концерт «Если в сердце весна» камерного ансамбля «Элегия» концертно-творческого объединения «Аккорд». Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, ул. Дзержинского, 115-117.