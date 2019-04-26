«Не понравился полиции — убили»: Галкин требует наказать оперов, забивших отца чемпиона мира по MMA

Максим Галкин требует наказать полицейских, до смерти забивших отца чемпиона мира по смешанным единоборствам (MMA) Магомеда Юнусилау. История, произошедшая в подмосковном Орехово-Зуева потрясла телеведущего.

— Не могу пройти мимо. Чудовищная история случилась, — написал Максим Галкин в своём Instagram. — Трое молодых полицейских пристали с шуточками на улице к человеку и избили его до смерти. Всё это происходило недалеко от Полицейского Управления. Человек, спасаясь от нападавших, попытался найти помощь в аптеке, сотрудница хотела звонить в полицию, но бравые ребята показали ей удостоверение, объяснили, что они сами полиция и продолжили избивать жертву. Как вам? Это нормально?

Через несколько дней пострадавший мужчина скончался в больнице. И телеведущий уверен, что история не получила бы огласки, не окажись Сулли Юнусилау отцом двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам.

Полицейским не понравилась внешность Юнусилау и его избили до смерти.

— И, я уверен, мы бы про всё это не узнали, если бы погибший не оказался отцом нашего прославленного спортсмена. И если бы достоянием общественности не стала запись с камер видеонаблюдения аптеки. Вдумайтесь в это! Мы живём в многонациональной стране и должны получать защиту и справедливое наказание по закону вне зависимости от того, какой мы нации, и кому молимся, — обратился к подписчикам Максим Галкин.

Больше всего возмутил телеведущего тот факт, что человека убили просто за то, что он вызвал у оперативников личную неприязнь. Да и других мотивов у полицейских быть не могло — как выяснила «Комсомолка», в момент происшествия они уже освободились со смены и были не при исполнении.

— Понимаете? Он не понравился полиции и его убили. От нашей семьи выражаю глубокие соболезнования Магомеду и всем близким его отца. Ещё раз: гражданин, независимо от своей национальности, должен чувствовать себя в безопасности. А человек, убивающий, также независимо от национальности и положения, должен нести ответственность по всей строгости закона. Такие полицейские бросают тень на всю полицию, в которой служат много достойных сынов России, — резюмировал Максим Галкин.

Чемпион мира по MMA Магомед Юнусилау и его отец Сулли

Напомним, что Следственный комитет возбудил в отношении Дмитрия Блинова, Павла Попова и Олега Шишканова уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «превышение должностных полномочий с применением насилия». Их отстранили от службы, но двоих оперуполномоченных суд отпустил под домашний арест. Причиной стал тот факт, что на видео избиения удары наносил лишь Блинов. Тот факт, что экзекуция продолжилась вне стен аптеки, пока не учитывается.

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