Чиновники минтруда Дагестана обокрали льготников на миллионы рублей

В Дагестане раскрыли аферу с начислением населению социальных выплат. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по СКФО, вовлечены в мошенничество было сотрудники ентров соцобслуживания и даже чиновники из республиканского Министерства соцразвития.

Сообща преступники подтасовывали статистику о числе нуждающихся в госпомощи жителей, а потом запрашивали увеличение выплат из бюджета.

Еще одним способом нехитрого заработка стало фиктивное трудоустройство подставных людей, кому опять же за счет казны платили зарплаты и даже премии. Но по факту никто из них на работе даже не появлялся. Пока сообщается, что госслужащие вместе с соцработниками похитили больше 2 млн рублей. При этом сумма контракта, заключенного подставной организацией по соцобслуживанию с минтруда обошелся казне в 700 млн рублей.

- Один из руководителей Управления соцобслуживания учредил некоммерческую компанию и победил в конкурсе на оказание соцуслуг населению, предоставив недостоверные данные о количестве квалифицированных работников в штате, - говорят полицейские. - Чтобы увеличить объем финансирования, а с ним сумму средств для хищения, члены преступного сообщества умышленно завысили число нуждающихся в помощи. Министерство труда и соцразвития республики заключило с этой организацией два договора о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета на 700 миллионов рублей.

На аферистов завели уголовные дела по статьям "мошенничество" и "организация преступного сообщества". Организатора уже арестовали. Устанавливаются все лица, причастные к воровству денег у нуждающихся.

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