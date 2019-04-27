Ставрополье стало первым российским регионом, который встретил Благодатный огонь

Ставропольский край стал первым российским регионом, который встретил Благодатный огонь, сошедший в Великую субботу, в Иерусалиме, в храме Гроба Господня.

Паломническая делегация, возглавляемая cенатором от Ставрополья Михаилом Афанасовым доставила его в краевую столицу чартерным рейсом. За несколько часов до прибытия самолета с частицей Благодатного огня в аэропорту Ставрополя начали собраться встречающие.

Делегацию встречали лично губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки, представители епархий Ставропольского края, а также соседних регионов, журналисты, представители местной власти, приехавшие из самых отдаленных уголков Ставрополья.

Как только стало известно, что самолет со Святой земли вот-вот сядет, встречающие отправились к взлетной полосе. К самолету, совершившему посадку, направились казаки, одетые в парадную форму.

Первым на борт поднялся Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Именно ему в руки была передана капсула, в которой Благодатный огонь был перевезен на ставропольскую землю. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл поприветствовал встречающих Благодатный огонь и трижды провозгласил заветные слова «Христос Воскресе!».

Он также отметил, что это "милость Божья, которая должна воскресить веру".

- Большим подарок является возвдвижения купола на колокольню Казанского собора, - отметил митрополит. - Мы надеемся, что жизнь будет продолжаться! Желаю Пасхальной радости, мира, веры и созидания! С праздником!

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил паломническую делегацию за важный и значимый труд. Руководитель ставропольской делегации Михаил Афанасов, рассказывая о миссии паломников отметил и другие факты.

- С Божьей помощью, нам удалось очень быстро доставить Благодатный огонь на Родину, в Ставрополь. Это значит, что в ближайшие часы частицы Святого Света попадут во все уголки нашего края, в городские и сельские приходы, в каждый храм, в каждый дом, - сообщил Михаил Афанасов. - Благодатный огонь символизирует Воскрешение, победу жизни над смертью, дарит нам надежду и укрепляет нашу веру!

После торжественной встречи в аэропорту Ставрополя Благодатный огонь перевезут в Казанский кафедральный собор, где ночное пасхальное богослужение возглавит лично митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

На Пасху также запланирован большой Крестный ход между центральными соборами Ставрополя. Шествие, которое возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, пройдет от Андреевского собора до Казанского кафедрального собора.

Пасхальный крестный ход всегда сопровождается колокольным звоном и пением пасхальных песнопений в исполнении архиерейского хора и хора Ставропольской духовной семинарии. Большие праздничные богослужения намечены в Пятигорской и Черкесской епархии