Следственный комитет проверяет массовое отравление рабочих на Ставрополье

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после отравления работников организации, занимающейся выращиванием винограда. В больницу попали 16 человек.

— Пострадавшие поступили в Левокумскую районную больницу вечером 28 апреля. Все они являются рабочими организации, занимающейся выращиванием винограда в Левокумском районе. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Точные причины отравления поможет установить следователям только судебно-медицинская экспертиза. Однако предварительно причиной считаются продукты, приобретённые самостоятельно. Злого умысла в происшествии правоохранители пока не нашли.

— Назначены судебно-медицинские экспертизы, бактериологическое и вирусологическое исследование. Опрошены пострадавшие работники и другие очевидцы происшествия. Признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, пока не установлено. Тем не менее решение о возбуждении уголовного дела будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, — резюмировали ситуацию в пресс-службе СК.