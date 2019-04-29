2019-04-29T12:12:53+03:00
Происшествия

Следственный комитет проверяет массовое отравление рабочих на Ставрополье

По предварительным данным, люди почувствовали недомогание из-за самостоятельно приобретённой продукции
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье СК заинтересовался отравлением рабочихНа Ставрополье СК заинтересовался отравлением рабочихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после отравления работников организации, занимающейся выращиванием винограда. В больницу попали 16 человек.

— Пострадавшие поступили в Левокумскую районную больницу вечером 28 апреля. Все они являются рабочими организации, занимающейся выращиванием винограда в Левокумском районе. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Точные причины отравления поможет установить следователям только судебно-медицинская экспертиза. Однако предварительно причиной считаются продукты, приобретённые самостоятельно. Злого умысла в происшествии правоохранители пока не нашли.

— Назначены судебно-медицинские экспертизы, бактериологическое и вирусологическое исследование. Опрошены пострадавшие работники и другие очевидцы происшествия. Признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, пока не установлено. Тем не менее решение о возбуждении уголовного дела будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, — резюмировали ситуацию в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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