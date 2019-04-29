«Разделась перед памятниками»: Известной блогерше угрожают изнасилованием после посещения Северной Осетии

У неё почти миллион подписчиков, её читает вся Россия. Крис Шелест приехала отдохнуть и полюбоваться памятниками в Северной Осетии, но получила тысячи гневных откликов и угроз. Всё дело в том, что внешний вид девушки возмутил местных жителей. Несмотря на то, что она достаточно скромно выглядела на фотографиях, красавицу успели обвинить во всех смертных грехах.

Визит в Северную Осетию оставил у Крис Шелест море приятных впечатлений. Она поделилась с подписчиками множеством снимков с прекрасными пейзажами горных краёв и написала очень тёплый отзыв.

Никаких претензий к красавице не было. Но её снимки опубликовали в одной из местных групп. И началось: тысячи местных жителей стали угрожать блогерше в личных сообщениях. Её обвиняли в том, что она буквально «разделась» на снимке с древними родовыми башнями — одним из самых почитаемых памятников в республике. Девушка действительно предстаёт перед подписчиками в коротеньких шортиках, но ничего криминального в её позе нет. Одета Крис по канонам современной моды, но лёгкие велосипедные шорты оказались недопустимо вызывающим для местных жителей.

news_vladikavkaz Тот самый пост, вызывавший столько гнева

— Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию и куча «комплиментов» какая я Ш и Б. И все потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото. По сути, текст безобидный, но фото, которые взяли с моих сториc и ленты, как красная тряпка для быка. В чистом виде провокация со стороны администраторов. Почему не взять фотографии, которые никого бы точно не оскорбили моим внешним видом на фоне местных достопримечательностей? Конечно же под этим постом один за других подхватили волну оскорбительных комментариев в сторону русских Наташ, осквернявших традиции Кавказа, — рассказала Крис подписчикам.

Несмотря ни на что, девушка не стала обижаться на местных жителей и сообщила, что на пути ей встречалось множество добрых, отзывчивых и всегда готовых помочь людей.

— Моё впечатление и отношение к Кавказу остаётся все такое же, как и в первые дни путешествия. И все потому, что в поездке я не столкнулась ни разу с тем, что произошло сегодня. И даже куча сообщений, которые я с удивлением и непониманием прочитала, абсолютная мелочь по сравнению с тем, что я испытала находясь в горах, — написала девушка.

oiiikrisiiio Крис Шелест в горах Осетии

В комментариях под самим постом, спровоцировавшим такую бурную реакцию, мнения местных жителей разделились 50 на 50. Многие сожалели о происшествии и защищали блогершу, не находя в её одежде ничего вызывающего и неприличного. Другие досадовали, что республика потеряла почти миллион потенциальных туристов из-за «несдержанности и глупости» некоторых ревнителей традиций.

— Ну почему наш народ настолько дикий? Боже...человек приехал в гости, нет чтобы встретить его, налетели всей стаей. Или ей надо было в парандже приехать? Из-за таких как вы, у большинства людей об Осетии складывается очень плохое впечатление. Люди бояться и не хотят сюда приезжать. Очень грустно, — резюмировала одна из местных жительниц.