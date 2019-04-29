2019-04-29T13:57:09+03:00
Происшествия

Загадочное преступление: в Англии поймали убийц известного чеченского продюсера

Полиция до сих пор затрудняется ответить на вопрос, за что убили Закира Висаитова
Андрей ЗОБОВ
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Закир ВисаитовЗакир ВисаитовФото: Социальные сети
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Английская полиция задержала двух подозреваемых в загадочном убийстве на улицах Лондона: двое местных жителей напали на известного чеченского продюсера. Причём мотив ограбления, о котором говорили все СМИ, стражи порядка полностью опровергают.

Преступление датируется 29 марта. 24-летний мужчина проводил родственников в аэропорту — семья улетела в отпуск. Но по дороге домой в Ридженс-парке на него напали двое молодых людей в толстовках. Продюсер получил 4 ножевых ранения, смог несмотря на боль добраться до особняка в районе Сент-Джонс-Вуд. Но всё равно умер на руках у медиков, которые пытались реанимировать пострадавшего и доставить его в больницу.

Нападение всколыхнуло весь Лондон. В тот день полиция оцепила сразу несколько улиц и Центральную городскую мечеть. По информации стражей порядка, неизвестные скрылись в её дверях. Однако в здании было огромное количество людей, а преступники могли сменить одежду. В итоге, несмотря на все предпринятые меры, правоохранители констатировали, что убийцы как сквозь землю провалились.

Музыкальный продюсер Захир Виситер из Чечни был убит в Лондоне. Фото: Metropolitan Police (Служба столичной полиции Лондона)

Музыкальный продюсер Захир Виситер из Чечни был убит в Лондоне. Фото: Metropolitan Police (Служба столичной полиции Лондона)

Интересно, что около трёх недель тело погибшего не отдавали родственникам. Его обследовали с особой тщательностью судмедэксперты. Теория ограбления, вышедшая на передовицах английских газет, оказалась пустой. Даже несмотря на то, что у убитого пропали часы за 60 тысяч фунтов (5,2 миллиона рублей). Правоохранители и чеченская диаспора в один голос уверяют, что мотив был иным. Но сообщать его наотрез оказываются.

Недавно правоохранители провели спецоперацию по поимке предполагаемых преступников. Оказалось, что задержаны прядка 15 человек. Спустя некоторое время, после длительных допросов, виновных нашли. Под подозрение попали два жителя Лондона: 21-летний Камаль Хуссейн и 18-летний Йосиф Ахмед. Как сообщает британское издание Daily Mail, вопрос о мере пресечения для подозреваемых уже решён: судья Ребекка Пулетт постановила арестовать предполагаемых убийц.

Тело продюсера недавно привезли и захоронили на родной земле в Чечне. Тем временем расследование загадочного убийства продолжается. Полиция всё ещё скрывает мотивы, толкнувшие двух лондонцев напасть на Закира Висаитова. Вероятнее всего, информация о громком преступлении может появиться к сентябрю, когда, по предварительным данным, должен начаться судебный процесс.

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Нападение произошло вечером 29 марта. Молодой человек, фигурирующий в официальном сообщении полиции Лондона под именем Захир Виситер, проводил семью в путешествие. Родные улетели в отпуск, а мужчина возвращался пешком (подробности).

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Тело маленькой Хадишт нашли в мусорном баке работники коммунальных служб в мае нынешнего года. Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Роберт сразу же признался в убийстве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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