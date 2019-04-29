2019-04-29T15:14:32+03:00
Происшествия

Организатора взрыва у кафе в Пятигорске приговорили к 15 годам колонии

В результате взрыва пострадали 46 человек
Андрей ЗОБОВ
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Рустам Исмаилов. Фото: пресс-служба СК РФРустам Исмаилов. Фото: пресс-служба СК РФ
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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии Рустама Исмаилова, одного из организаторов взрыва около кафе «Глория» в Пятигорске. В результате прогремевшего 17 августа 2010 года пострадали 46 человек.

— Приговором суда Исмаилов признан виновным по статьям «бандитизм», «незаконное изготовление оружия», «террористический акт» и «покушение на совершение теракта». По сумме преступлений срок заключения составил 15 лет колонии строгого режима, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, Рустам ещё в 2009 году вступил в банду своего брата Рафаэля Исмаилова. Действуя организованной преступной группой, 15 августа 2010 года боевики убили пятигорского таксиста и угнали его «шестёрку». Но прятать тело бандиты не собирались — через два дня начинённую взрывчаткой машину, пригнали к кафе «Глория» в самом центре города. Взрыв существенно повредил ближайшие здания, различные ранения и травмы получили 46 человек.

30 сентября того же года террористы решили повторить взрыв, но на этот раз в Ставрополе. Они снова убили таксиста, а заминированный автомобиль оставили у кафе. Взрыв предотвратила случайность — при перевозке бомбы боевики повредили конструкцию взрывателя.

Напомним, что часть боевиков из банды Рафаэля Исмаилова была уничтожена силовиками. Они замыслили взорвать здание ОВД Железноводска, но были обнаружены. В ходе боя ликвидировали главу ячейки и ещё нескольких террористов.

Оставшихся боевиков в 2012 и 2013 годах приговорили к длительным тюремным срокам от 16 до 24 лет. В Следственном комитете уточнили, что в разработке находятся дела в отношении ещё двух возможных участников банды.

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По версии следствия, в декабре 2009 года Исмаилов добровольно вступил в банду религиозных экстремистов своего брата Исмаилова Рафаэля. 15 августа 2010 года члены этой банды убили таксиста и завладели его автомобилем ВАЗ-2106 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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