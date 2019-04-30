2019-04-30T11:07:27+03:00
Общество

Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз

На предприятии прошел первый этап модернизации, и оно готово к новому урожаю
Анна БОРИСОВА
Поделиться:
Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й разЭркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз
Изменить размер текста:

- Мы хотим, чтобы люди в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье узнали правду: несмотря на трудности, завод сохранил производство и коллектив, у него хорошие перспективы и с ним выгодно сотрудничать, - говорит председатель совета директоров Рамазан Бердиев. - Везите вашу свеклу к нам!

«Было трудно, но нам удалось»

По транспортеру ровными рядами движутся кубики рафинада, их только что сформировали на автоматической фасовочной линии из сахара-песка. Стоит поменять матрицу, и на ленте увидим прессованный сахар в виде ромбиков или сердечек, причем не только белого цвета. На заводе имеется возможность производить продукцию с применением натуральных пищевых добавок.

Автомат аккуратно и точно укладывает кубики сахара в подъехавшие навстречу картонные коробки. Затем операторы укладывают килограммовые пачки в большую упаковку общим весом в 16 кг.

В этом же цеху на специальном оборудовании производят стики - сахар-песок, упакованный в бумажные трубочки, - такие обычно выдают в самолетах или кафе. Чуть дальше еще один автомат, фасующий по одному кубику рафинада в отдельную обертку.

- Когда два года назад мы говорили, что установим на заводе линии по фасовке рафинада, никто не верил, - улыбается Бердиев. - А вот, пожалуйста, можем производить 24 тонны прессованного сахара в сутки.

Теперь в планах - открыть еще пару фасовочных линий, расширить ассортимент, производить карамелизированный сахар, «жидкий» сахар, придающий кофе необыкновенный аромат, открыть цех по производству печенья и сладостей. Так что в ближайшие три года будут дополнительно набирать персонал.

Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз

Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз

Новая жизнь

То, что мы видим на заводе сейчас, сложно сопоставить с тем, что было еще в конце 2016 года. Наследство новым хозяевам досталось тяжелое: предприятие в долгах, оборудование не видело нормального ремонта длительное время. Одну из диффузионных установок - она необходима для выделения из свекольной стружки «сахарного» сока - вообще сняли и увезли куда-то, тем самым уменьшили производительность завода вдвое. А самое главное - из-за политики пришлых «варягов» и временщиков пострадала репутация предприятия: свеклосдатчиков обманывали, в результате они отказались от сотрудничества. Завод оказался на грани остановки.

Но нашлись инвесторы из числа местных бизнесменов, которые сочли делом чести вернуть единственный в республике сахарный завод к жизни и сохранить рабочие места для эркен-шахарцев, многие из которых работают на заводе целыми династиями.

- За последние два года, - рассказывают сотрудники, - завод получил достаточно большую сумму инвестиций.

Уже в первый год новые инвесторы вложили 137 миллионов рублей.

- Отремонтировали и модернизировали оставшийся диффузионный аппарат, увеличив его производительность вдвое, до 4 тысяч тонн свеклы в сутки, - рассказывает Рамазан Аубекирович. - Сделали новую теплоизоляциию, автоматизировали выпарную станцию. Если раньше нужно было кричать: «Оля, поддай пару», то теперь процесс контролирует компьютер.

Модернизация уже к 2018 году позволила на 47% сэкономить расходы на газ, сократить потери сахара в производстве.

Как раз, когда завод начали приводить в порядок, резко упали отпускные цены на сахар по всей стране из-за перепроизводства. Тем не менее удалось удержать сотрудников, не отпуская их в долгосрочные отпуска.

Собственно недавний запуск линии по прессованию и фасовке - это страховка для завода. Сахар людям нужен круглый год, потребности КЧР завод пока закрывает примерно наполовину, есть куда расти. А значит - всегда будет возможность выплатить зарплату сотрудникам.

Сплав опыта и бизнес-хватки

В 60-е годы прошлого века завод строился как один из четырех крупнейших в России и был призван обслуживать аграриев КЧР и Кочубеевского района Ставропольского края.

И сейчас немецкое оборудование еще вполне в хорошем состоянии, несмотря на пять десятилетий не всегда бережной эксплуатации. Этому факту был приятно удивлен Анатолий Ковальчук, специалист почти с 40-летним стажем в области сахарного производства. Он провел на заводе технический аудит.

- Потенциал у завода хороший, к тому же сохранился костяк - уникальные специалисты, - говорит Ковальчук. - После той модернизации, которая уже проведена, с уверенностью скажу, что завод способен своевременно и качественно переработать 400 - 450 тысяч тонн свеклы за сезон. А в ближайшем будущем - довести мощность завода до 6 тысяч тонн свеклы в сутки.

Ковальчук знает, о чем говорит. Он занимался модернизацией сахарного завода в Татарстане, возвращал с того света производство сахара в Тульской области - и вернул, на удивление коллег по отрасли и на радость сотрудников, не потерявших работу. В 90-е годы первым в России на заводах Краснодарского и Ставропольского краев устанавливал оборудование по гранулированию сухого свекольного жома.

Бердиев рассказывал, что сначала познакомился с ним заочно - советовался по телефону по техническим проблемам, которые в первый год постоянно возникали на заводе. А потом председатель совета директоров понял, что нужно такого ценного специалиста пригласить на работу. Год длились переговоры. Но вот уже с 1 апреля Анатолий Иванович приступил к обязанностям директора. Как выяснилось, здешние места ему не чужие: сам он родом с Кубани.

Теперь благодаря сплаву профессионализма и бизнес-хватки у завода все должно получиться. В этом уверено руководство, а самое главное - коллектив воспрял духом.

После майских праздников выйдут на рабочие места все сотрудники завода, которые будут готовить оборудование предприятия к переработке сахарной свеклы нового урожая.

- Терять специалистов, способных «на отлично» справиться с заводской махиной, мы не имеем права, делаем все, чтобы сохранить трудовой коллектив, - подчеркивает Рамазан Аубекирович. - Но нам обязательно нужна помощь властей - готовим сейчас документы для различных программ господдержки.

Фермерам выгодно

Сахарное производство - не только технологии, оборудование и коллектив. Не будет свеклы на полях - не будет завода. Сотни людей лишатся рабочих мест, градообразующее предприятие и крупнейший завод республики никто не сможет удержать на плаву без скромного на вид корнеплода.

Фермеров и аграриев республики и Кочубеевского района ждут на заводе - сотрудничество жизненно важно для обеих сторон. Эркен-Шахарский сахарный завод ставит в этом году выгодные условия по приемке свеклы - гарнцевый сбор (общепринятая плата за переработку сырья) составит всего 28%. Также завод может купить свеклу у сельхозпроизводителя.

В Эркен-Шахар везти свеклу с окрестных полей раза в два ближе, чем куда-то еще. А если учесть, что в себестоимости производства свеклы большой процент занимают затраты на транспорт, то становится очевидно: чем ближе, тем выгоднее.

Свеклосдатчиков волнует еще один момент: работа лаборатории. Как отмечают фермеры, уже успевшие познакомиться с обновленным производством в Эркен-Шахаре, лаборатория на заводе сейчас современная. А значит, не возникнет лишних споров о сахаристости и загрязненности сдаваемого урожая.

Кстати, завод открыт для всех: можно посетить цеха и лаборатории, задать любые вопросы.

Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз

Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нурмагомедов о реванше с Конором: "Макгрегор с 2016 года ничего не выигрывает"
Редкий в России "Lamborghini" стоимостью от 12 млн рублей купил житель Дагестана
Спасатели потушили большой пожар на рынке в Пятигорске
Что дети Ставрополья думают о Великой Отечественной войне
В Дагестане "BMW" снесла "Ладу": за рулем иномарки предположительно был полицейский
За нецелевую трату 1 млрд рублей экс-министра труда Ингушетии отправили под суд
Погода на майские праздники 2019 в Ставрополе: гроза и град обрушатся на регион
Пожар на вещевом рынке под Пятигорском удалось локализовать
На Ставрополье полицейские задержали водителя за взятку сотруднику ГИБДД
Рамзан Кадыров возглавит исторический конный поход
Стройка ессентукского ФОКа транслируется в он-лайне
В Дагестане молодая жена под утро зарезала своего мужа
Cтавропольский судья Александр Коробейников, попавший на скандальное видео, может лишиться должности
В Ставрополе задержан водитель, сбивший ребенка и сбежавший с места ДТП
Напал на полицейских, душил таксиста и чуть не женился: иностранец устроил дебош в Дагестане
Грабитель с «Сайгой» напал на букмекерскую контору в Дагестане — видео
Ставропольские пожарные потушили загоревшийся на улице автомобиль
На Ставрополье спасатели сняли с крыши 83-летнего пенсионера
В Железноводске под суд пошла банда похитителей велосипедов