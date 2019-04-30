- Мы хотим, чтобы люди в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье узнали правду: несмотря на трудности, завод сохранил производство и коллектив, у него хорошие перспективы и с ним выгодно сотрудничать, - говорит председатель совета директоров Рамазан Бердиев. - Везите вашу свеклу к нам!

«Было трудно, но нам удалось»

По транспортеру ровными рядами движутся кубики рафинада, их только что сформировали на автоматической фасовочной линии из сахара-песка. Стоит поменять матрицу, и на ленте увидим прессованный сахар в виде ромбиков или сердечек, причем не только белого цвета. На заводе имеется возможность производить продукцию с применением натуральных пищевых добавок.

Автомат аккуратно и точно укладывает кубики сахара в подъехавшие навстречу картонные коробки. Затем операторы укладывают килограммовые пачки в большую упаковку общим весом в 16 кг.

В этом же цеху на специальном оборудовании производят стики - сахар-песок, упакованный в бумажные трубочки, - такие обычно выдают в самолетах или кафе. Чуть дальше еще один автомат, фасующий по одному кубику рафинада в отдельную обертку.

- Когда два года назад мы говорили, что установим на заводе линии по фасовке рафинада, никто не верил, - улыбается Бердиев. - А вот, пожалуйста, можем производить 24 тонны прессованного сахара в сутки.

Теперь в планах - открыть еще пару фасовочных линий, расширить ассортимент, производить карамелизированный сахар, «жидкий» сахар, придающий кофе необыкновенный аромат, открыть цех по производству печенья и сладостей. Так что в ближайшие три года будут дополнительно набирать персонал.

Эркен-Шахарский сахарный завод займется переработкой свеклы в 55-й раз

Новая жизнь

То, что мы видим на заводе сейчас, сложно сопоставить с тем, что было еще в конце 2016 года. Наследство новым хозяевам досталось тяжелое: предприятие в долгах, оборудование не видело нормального ремонта длительное время. Одну из диффузионных установок - она необходима для выделения из свекольной стружки «сахарного» сока - вообще сняли и увезли куда-то, тем самым уменьшили производительность завода вдвое. А самое главное - из-за политики пришлых «варягов» и временщиков пострадала репутация предприятия: свеклосдатчиков обманывали, в результате они отказались от сотрудничества. Завод оказался на грани остановки.

Но нашлись инвесторы из числа местных бизнесменов, которые сочли делом чести вернуть единственный в республике сахарный завод к жизни и сохранить рабочие места для эркен-шахарцев, многие из которых работают на заводе целыми династиями.

- За последние два года, - рассказывают сотрудники, - завод получил достаточно большую сумму инвестиций.

Уже в первый год новые инвесторы вложили 137 миллионов рублей.

- Отремонтировали и модернизировали оставшийся диффузионный аппарат, увеличив его производительность вдвое, до 4 тысяч тонн свеклы в сутки, - рассказывает Рамазан Аубекирович. - Сделали новую теплоизоляциию, автоматизировали выпарную станцию. Если раньше нужно было кричать: «Оля, поддай пару», то теперь процесс контролирует компьютер.

Модернизация уже к 2018 году позволила на 47% сэкономить расходы на газ, сократить потери сахара в производстве.

Как раз, когда завод начали приводить в порядок, резко упали отпускные цены на сахар по всей стране из-за перепроизводства. Тем не менее удалось удержать сотрудников, не отпуская их в долгосрочные отпуска.

Собственно недавний запуск линии по прессованию и фасовке - это страховка для завода. Сахар людям нужен круглый год, потребности КЧР завод пока закрывает примерно наполовину, есть куда расти. А значит - всегда будет возможность выплатить зарплату сотрудникам.

Сплав опыта и бизнес-хватки

В 60-е годы прошлого века завод строился как один из четырех крупнейших в России и был призван обслуживать аграриев КЧР и Кочубеевского района Ставропольского края.

И сейчас немецкое оборудование еще вполне в хорошем состоянии, несмотря на пять десятилетий не всегда бережной эксплуатации. Этому факту был приятно удивлен Анатолий Ковальчук, специалист почти с 40-летним стажем в области сахарного производства. Он провел на заводе технический аудит.

- Потенциал у завода хороший, к тому же сохранился костяк - уникальные специалисты, - говорит Ковальчук. - После той модернизации, которая уже проведена, с уверенностью скажу, что завод способен своевременно и качественно переработать 400 - 450 тысяч тонн свеклы за сезон. А в ближайшем будущем - довести мощность завода до 6 тысяч тонн свеклы в сутки.

Ковальчук знает, о чем говорит. Он занимался модернизацией сахарного завода в Татарстане, возвращал с того света производство сахара в Тульской области - и вернул, на удивление коллег по отрасли и на радость сотрудников, не потерявших работу. В 90-е годы первым в России на заводах Краснодарского и Ставропольского краев устанавливал оборудование по гранулированию сухого свекольного жома.

Бердиев рассказывал, что сначала познакомился с ним заочно - советовался по телефону по техническим проблемам, которые в первый год постоянно возникали на заводе. А потом председатель совета директоров понял, что нужно такого ценного специалиста пригласить на работу. Год длились переговоры. Но вот уже с 1 апреля Анатолий Иванович приступил к обязанностям директора. Как выяснилось, здешние места ему не чужие: сам он родом с Кубани.

Теперь благодаря сплаву профессионализма и бизнес-хватки у завода все должно получиться. В этом уверено руководство, а самое главное - коллектив воспрял духом.

После майских праздников выйдут на рабочие места все сотрудники завода, которые будут готовить оборудование предприятия к переработке сахарной свеклы нового урожая.

- Терять специалистов, способных «на отлично» справиться с заводской махиной, мы не имеем права, делаем все, чтобы сохранить трудовой коллектив, - подчеркивает Рамазан Аубекирович. - Но нам обязательно нужна помощь властей - готовим сейчас документы для различных программ господдержки.

Фермерам выгодно

Сахарное производство - не только технологии, оборудование и коллектив. Не будет свеклы на полях - не будет завода. Сотни людей лишатся рабочих мест, градообразующее предприятие и крупнейший завод республики никто не сможет удержать на плаву без скромного на вид корнеплода.

Фермеров и аграриев республики и Кочубеевского района ждут на заводе - сотрудничество жизненно важно для обеих сторон. Эркен-Шахарский сахарный завод ставит в этом году выгодные условия по приемке свеклы - гарнцевый сбор (общепринятая плата за переработку сырья) составит всего 28%. Также завод может купить свеклу у сельхозпроизводителя.

В Эркен-Шахар везти свеклу с окрестных полей раза в два ближе, чем куда-то еще. А если учесть, что в себестоимости производства свеклы большой процент занимают затраты на транспорт, то становится очевидно: чем ближе, тем выгоднее.

Свеклосдатчиков волнует еще один момент: работа лаборатории. Как отмечают фермеры, уже успевшие познакомиться с обновленным производством в Эркен-Шахаре, лаборатория на заводе сейчас современная. А значит, не возникнет лишних споров о сахаристости и загрязненности сдаваемого урожая.

Кстати, завод открыт для всех: можно посетить цеха и лаборатории, задать любые вопросы.