2019-04-30T11:16:15+03:00
Общество

В Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансы

Игрой в КВН 29 апреля завершилась V Всероссийская неделя финграма в крае
Анна БОРИСОВА
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В Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансыВ Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансы
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"ФинграмКиВиН-2019" третий год подряд проходил на площадке Аграрного университета, одного из постоянных партнеров Регионального центра финансовой грамотности.

И снова - "в этом зале нет пустого места". Потому что на сцене команды КВН, состоящие из студентов Северо-Кавказского федерального университета, педагогического института (СГПИ), Аграрного университета и факультета среднего профобразования (ФСПО) СтГАУ, а в зале - их верные болельщики.

- Пока мы готовились к игре, узнали много нового по финансовой грамотности. Хотим донести эти знания болельщикам, - говорит Виктория, капитан команды СГПИ.

- Мы же будущие учителя обществознания и истории, для нас это важно! - подключается ее коллега Арина. - Учителя должны пробовать себя в разных ролях, чтобы успешно общаться с учениками.

В Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансы

В Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансы

Лейтмотивом всех выступлений стало объединение темы финансов и театра. Основную мысль выразили студенты Аграрного университета: "Театр начинается с вешалки, а финансы - с того, что эти вешалки нужно продать". Именно они и стали победителями игры.

Участники игры шутили про кредиты на покупку очередного айфона, прошлись по теме бывших кавеэнщиков, которые идут в президенты, обсудили мошенничество, связанное с банковскими картами, да и сами карты тоже, пели, танцевали, "сорили" бумажками, похожими на деньги, играли самые разные роли.

Педагоги брали драйвом, аграрный - артистизмом, СКФУ - "бил" в цель харизмой, а ФСПО - непосредственностью.

Члены жюри, по традиции, выставляли "пятерки" и "четверки". Возглавлял работу председатель жюри - Юрий Суслов, заместитель министра финансов СК, курирующий пилотный проект «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Ставропольском крае».

Среди почетных членов судейской коллегии - Марианна Фролова, представляющая Управление Федеральной налоговой службы России по Ставрополью. Региональный центр финансовой грамотности активно сотрудничает с налоговиками и непосредственно с гостьей, которая делится знаниями в области финграма на лекциях.

- Пятый год мы проводим Неделю финансовой грамотности в Ставропольском крае. Ее цель - показать, что знания в этой области жизненно необходимы каждому. Нынешняя неделя была очень насыщенной, - сказал по завершении игры Юрий Суслов. - Мы выбираем для школьников и студентов самые интересные форматы: олимпиады, квесты, викторины, СТЭМы. Сегодня была традиционная игра КВН и каждый из вас стал в соответствии со слоганом Недели финграма настоящей звездой финансовой грамотности!

Более тысячи образовательных и познавательных мероприятий прошли в рамках Недели по всему краю. Их проводили учителя школ, преподаватели вузов, а организацией ключевых событий занимался Региональный центр финансовой грамотности. Об этом рассказала Надежда Герасименко, координатор проекта.

- Рекомендую всем, - говорит Надежда Ивановна, - зайти на портал вашифинансы.рф и просмотреть специальный раздел Недели финансовой грамотности - там полный отчет. Уверена, будет интересно каждому!

Как отметила директор института дополнительного профессионального образования СтГАУ Ольга Лисова, то, что в выступлениях студентов был заметен не только артистизм, но и настоящая подкованность в области финансовой грамотности, - заслуга министерства финансов Ставропольского края и результат слаженной работы вузов.

Самых активных участников Недели Юрий Суслов наградил грамотами в этот же день. А все кавеэнщики получили заслуженные подарки.

В Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансы

В Ставрополе выяснили, с чего начинаются финансы

ИСТОЧНИК KP.RU

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