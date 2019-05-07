Федерация профсоюзов Ставропольского края приняла активное участие во всероссийской первомайской акции под лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Всего по краю в маевке профсоюзов приняли участие около 10 тыс. человек, по стране - около 3,5 млн. Главным событием стал митинг на Крепостной горе в Ставрополе, собравший более 5 тыс. человек.

Как отметила на брифинге для журналистов председатель ФПСК Татьяна Чечина, девиз акции понятен всем, потому что уровень зарплат, пенсий, стипендий, закредитованность населения, нелегальные трудовые отношения тормозят развитие экономики нашей страны. Профсоюзы выступают за такую экономическую модель, которая обеспечит достойный уровень жизни работающего человека.

Татьяна Чечина подчеркнула, что благодаря единой позиции участников прошлых акций удалось добиться уравнивания МРОТ и прожиточного минимума, исключить из минимальной зарплаты выплаты за работу в праздничные, выходные дни, ночью и сверхурочно - теперь они выплачиваются сверх нее. На Ставрополье заключено новое краевое трехстороннее соглашение между властью, профсоюзами и работодателями, которое содержит дополнительные гарантии в области оплаты и условий труда. Также при активной позиции профсоюзов сохранены и проиндексированы меры социальной поддержки работникам, проживающим на селе.

- Но перед нами стоят масштабные задачи по повышению качества жизни населения, борьбы с бедностью, развитию экономики, определенные Президентом РФ Владимиром Путиным. Их невозможно решить без социального диалога с властью и работодателями, - сказала Татьяна Чечина.

Отмечая заметные перемены к лучшему в крае, все выступавшие вместе с тем говорили о конкретных проблемах. Так, по мнению председателя краевой организации Общероссийского профсоюза образования Лоры Манаевой, нужно повысить ставку педагогических работников до минимального размера оплаты труда, установить законодательно базовые ставки и оклады. Молодым работникам, чтобы двигать вперед инновационную экономику, нужны достойные условия труда, кадровая политика, направленная на поддержку и профессиональное развитие.

Поднимался на митинге и вопрос о необходимости отмены повышения пенсионного возраста.

- Ставрополье находится в шестом десятке по уровню зарплаты, 12% населения края живут за чертой бедности. Решить ее можно совместными усилиями власти, профсоюзов и работодателей. Тем более губернатор Ставрополья ставит именно эту задачу, и мы готовы ему в этом помогать, - сказал депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление» Николай Мурашко.

В итоговой резолюции митингующие потребовали от Государственной Думы, правительства Российской Федерации: повышения минимального размера оплаты труда и максимального размера пособия по безработице до уровня минимального потребительского бюджета; внесения изменений в Трудовой кодекс РФ об обеспечении тарифной части оплаты труда не ниже МРОТ; установления базовых окладов бюджетникам по профессиональным квалификационным группам; перехода на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. В адрес губернатора, правительства Ставрополья прозвучали требования об установлении краевой минимальной заработной платы на уровне полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения края; принятия краевого закона о ежегодной индексации социальных выплат; индексации заработной платы работников учреждений социальной сферы. Также ряд требований направлен на достижение достойной жизни молодых ставропольцев.

Митинг продолжился большой развлекательной программой. Маевщиков ждали концерт, полевая кухня, выездная торговля, конкурсы с розыгрышем призов, аттракционы и веселые игры для детей. Многолюдно было и у арт-площадок краевых отраслевых организаций профсоюзов и Курортного управления профсоюзных здравниц.