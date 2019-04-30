2019-04-30T14:08:23+03:00
Общество

В Северной Осетии извинились перед «раздевшейся рядом с памятниками» блогершей

Жители республики попросили прощения у девушки и гостей региона за угрозы и оскорбления
Андрей ЗОБОВ
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В Северной Осетии извинились перед блогершей Крис Шелест за оскорбления и угрозыВ Северной Осетии извинились перед блогершей Крис Шелест за оскорбления и угрозыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ещё вчера красавице и известной блогерше Крис Шелест угрожали изнасилованием за то, что она «разделась рядом с памятниками», а сегодня перед ней извиняются сотни жителей Северной Осетии. Конфликт разгорелся после публикации в одной из групп в местном сегменте социальных сетей.

Путешествие блогерши, посетившей республику, порадовало администраторов одной из популярных местных групп в Instagram. Её руководство опубликовало фотографии девушки и рассказало о её приключениях и впечатлениях. Но на снимках путешественница была в велосипедных шортах, которые некоторые ревнители традиций посчитали чрезвычайно вызывающими.

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Тот самый пост, вызывавший столько гнева
4590 отметок «Нравится»852 комментариевInstagram

В комментариях под постом началась настоящая война. Одни пользователи защищали красавицу, а другие утверждали, что она чуть ли не «разделась перед древними памятниками» — речь идёт о родовых башнях на фоне которых сфотографировалась героиня. Ей стали присылать тысячи сообщений с оскорблениями и угрозами. В итоге блогерша поделилась происшествием с подписчиками, которые в один голос заявили, что после этого «в Северную Осетию» ни ногой. А аудитория Instagram Крис Шелест огромная — её читают порядка 700 тысяч человек.

Всё это заставило местных жителей и администраторов сообщества, в котором опубликовали провокационные снимки извиниться перед гостьей. Многие резко осудили слишком радикальные взгляды и грубость людей, оскорблявших девушку.

— Сегодня благодаря «благоразумным» жителям нашей республики мы лишились более 700 тысяч потенциальных туристов. А всё из-за того, что чьи-то зашоренные двуличные умы посчитали постыдным носить так называемые «велосипедки» в горах. Ума радетелей за «обычаи и традиции» хватило лишь на угрозы и оскорбления, которые были справедливо опубликованы, — написали администраторы того самого злосчастного сообщества в Instagram.

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Спровоцировавший конфлит паблик извинился перед девушкой вместе с сотнями местных жителей
6016 отметок «Нравится»1014 комментариевInstagram

Интересно, что многие ревнители традиций обратились к примеру Чеченской Республики, где, по их мнению, прогулка в таких шортах была бы невозможной.

— И только не начинайте про Чечню: «Она бы там так не вышла», — заведомо ответили на всё упрёки авторы публикации. — В Чечне бы и за такое гостеприимство, какое вы сегодня показали, выдворили из республики. Или вы никогда в шортах летом девочку в Фиагдоне не видели?

Большинство местных жителей всецело согласились со сказанным, поддержали «не сделавшую ничего предосудительного» девушку. Сотни местных жителей извинились перед ней в комментариях.

— Благо тех, кто не понимает, что люди разные, меньшинство. Спасибо Кристине, что так отзывалась о красоте нашей республики и мы очень надеемся, что не испортили впечатления о ней из-за псевдопатриотов. Публично приносим свои извинения за публикацию, поскольку не знали, какие последствия за собой она понесёт в адрес блогера. Ждем вас в гости ещё и ещё раз! Покажем больше и красивее, — резюмирует публикация.

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Крис Шелест в Северной Осетии
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У неё почти миллион подписчиков, её читает вся Россия. Крис Шелест приехала отдохнуть и полюбоваться памятниками в Северной Осетии, но получила тысячи гневных откликов и угроз. Всё дело в том, что внешний вид девушки возмутил местных жителей (подробности, фото).

ИСТОЧНИК KP.RU

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