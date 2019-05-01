«Кавказская пленница» на новый лад: депутат похитил главврача больницы в Ингушетии

В Ингушетии депутат республиканского парламента похитил девушку, чтобы жениться на ней. Интересно, что жертвой пылкого горца оказалась главный врач Малгобекской центральной районной больницы. Историю современной «Кавказской пленницы» рассказал «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных структурах региона.

— Всё это произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Депутат шестого созыва фракции «Единая Россия» влюбился в девушку и решил её похитить для свадьбы. Сказано — сделано. При этом оказалось, что его избранницей стала главрач районной больницы, — сообщил собеседник.

Похищение такой влиятельной красавицы вызвало немалый резонанс. Однако конфликта удалось избежать — старейшины разрешили все спорные моменты, после чего семьи жениха и невесты договорились о свадьбе. Торжество наметили на ближайшее воскресенье — 5 мая.

Напомним, что депутаты парламента Ингушетии много раз открыто выступали против похищения невест. Многократно звучали предложения об ужесточении наказания за такой «подвиг», чтобы полностью искоренить древний кавказский обычай, ныне считающийся «диким».

К слову, в 2013 году в республике ввели административное наказание за похищение невест. Поэтому провинившийся депутат обязан заплатить 200 тысяч рублей, а его сообщники — по 100 тысяч. Средства будут переведены в пользу малоимущих.

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