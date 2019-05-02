Енисей - Анжи 3 мая 2019: Прогноз на матч 27 тура чемпионата России по футболу

Составлять прогноз на матч 27 тура чемпионата России по футболу Енисей - Анжи - задача непростая. У обеих команд хватает проблем, обе борются за сохранение прописки в Чемпионате России по футболу. Кто же будет сильнейшим из слабейших?

Статистика говорит в пользу махачкалинцев - на их счету 6 побед в 10 личных встречах. 2 раза выигрывали красноярцы, еще две матча им удалось свести к ничьей.

Что касается мотивации, то она огромна и у хозяев, и у гостей. «Енисей» впервые в этом сезоне вышел в Премьер-Лигу и сразу же ее покинуть будет очень обидно. «Львы» перед 27 туром находятся на последнем 16 месте с 16 очками. От спасительного 12 места красноярцев отделают 13 очков, которые просто нереально набрать в оставшихся 4 матчах. А вот побороться за право сыграть стыковочные матчи «Енисей» еще может. От «Уфы», занимающей 14 строчку, красноярцы отстают на 9 очков. «Анжи» расположился как раз между ними на 15 месте с 20 очками.

Несмотря на огромные финансовые проблемы, из-за которых «орлы» могут вообще прекратить существование, команда цепляется за каждую игру. В «Анжи» верят, что найдется спонсор, способный закрыть все долги клуба и спасти его. Но без нужного количества очков никакие денежные вливания не избавят дагестанский клуб от вылета в ФНЛ.

Но, по мнению букмекеров, добыть даже одно очко махачкалинцам будет крайне сложно. Коэффициент на победу «Енисея» - 1.57, на победу гостей - аж 7.20, на ничью - 4.10. Игра вряд ли будет результативной. Наиболее ожидаемый исход встречи - 1:0 в пользу хозяев.

27-й тур. «Енисей» - «Анжи»

Стадион «Центральный», Красноярск.

3 мая 2019 года, пятница. Начало матча в 14:00.

Главный судья - Павел Кукуян (Сочи).