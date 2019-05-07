Град, дожди, грозы и шквальный ветер ожидают на Ставрополье с 8 по 12 мая

Майские выходные снова обещают быть дождливыми — синоптики обещают сильные дожди, шквальный ветер, похолодание и даже град. Погода начнёт портиться уже 8 мая.

— В ближайшие выходные и праздничные дни погода в крае будет неустойчивой, с дождями и грозами, также ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20–23 метра в секунду. К счастью, они будут носить локальный характер и отмечаться, в основном, в послеполуденные и вечерние часы, — рассказала «КП - Северный Кавказ» ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьёва.

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При этом температура также будет стремительно падать. Если 8 числа столбики термометров поднимутся до +22...+27 градусов тепла, то уже 9 мая похолодает до +16...+22°. Кроме того, именно вечером восьмого числа в Ставрополе и по краю локально может выпасть град.

— Вниманию жителей и гостей Ставрополя! По информации Ставропольского Гидрометцентра во второй половине дня и до конца суток 8 мая, а также 9 и 10 мая местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 20–23 м/с, — распространила экстренное предупреждение единая дежурно-диспетчерская служба краевой столицы.

С 8 по 12 мая дождь будет лить каждый деньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики уточняют, что наибольшая вероятность выпадения града будет именно вечером 8 и 9 мая, поэтому рекомендуют жителям краевого центра позаботиться о безопасности своих автомобилей.

Несмотря на ненастье, утром и днём 9 мая ожидается облачность с прояснениями.

— Если утром будет немного пасмурно, может в отдельных пунктах покапать, то большая половина дня будет, в общем-то, без осадков. Только к вечеру снова могут отмечаться кратковременные дожди и грозы, — пояснила Светлана Соловьёва.

На этом капризы погоды не закончатся. Температура 10 и 11 мая продолжит падать. Столбики термометров по краю не поднимутся выше +13...+18 градусов тепла. Да и сходить на пикник ставропольцам вряд ли удастся.

— 10 мая в связи с похолоданием большая вероятность сильных дождей. Охват территории будет больше, осадки будут носить не короткий, ливневый характер, а, скорее, обложной. На выходных, 11 и 12 мая, снова кратковременные дожди в послеполуденные и вечерние часы, — резюмировала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра.

На следующей неделе специалисты снова прогнозируют потепление и жаркие деньки. Но расслабляться ставропольцам рано — майская погода будет неустойчивой, капризной и дождливой. И вслед за потеплением снова грянут ливни.