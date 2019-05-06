Веломарш Победы объединил ставропольцев в канун 9 Мая

На площади 200-летия Ставрополя 4 мая с раннего утра звучала музыка и песни военных лет, трогающие душу каждого россиянина. И со всех сторон стекались велосипедисты - по одиночке и группами, дружескими компаниями и целыми семьями. Каждому вручали флажки, воздушные шарики, георгиевские ленточки.

Ох как переживали организаторы - прогноз погоды на 4 мая все время менялся, обещали похолодание, ливни, тучи. Но ставропольцы велосипедными звонками все тучи распугали: светило яркое солнце, было тепло и радостно.

Веломарш, который давно стал большим культурным событием, «Комсомолка» проводит много лет совместно с администрацией Ставрополя и при поддержке краевых властей. Не раз губернатор края Владимир Владимиров и глава администрации города Андрей Джатдоев сами ехали во главе колонны. Выступая перед участниками веломарша, глава города передал большой привет от губернатора, который из-за командировки не смог присоединиться, и от всей души поздравил всех с наступающим праздником.

На старте участников развлекали ведущие радио "Комсомольская правда".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Мы собрались здесь, чтобы еще раз поблагодарить наших дедов за то, что они с оружием в руках добыли для страны победу! - напомнил Андрей Хасанович и подчеркнул, что веломарш - мероприятие одновременно и памятное, и спортивное, и семейное.

Роман Лаврухин, главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» с удовольствием отметил, что участников с каждым годом становится все больше, но самое главное, - на веломарш приходят по зову сердца.

Маленькая Соня несколько лет провожала велосипедистов на марш и каждый раз ей хотелось поехать вместе с ними. Но сегодня провожающей осталась только мама Наташа - девочку поддержали родные дядя и тетя, втроем они сели на велосипеды и совершили свой первый велопробег.

В велопробеге приняло участие множество детей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мама Яна и 11-летняя Доминика тоже участвовали в первый раз. Обычно семья на майские уезжает за город, но сейчас остались специально. «Веломарш - достойная идея, - говорит Яна. - В преддверии Дня Победы очень хочется как можно больше посвятить себя этому празднику!»

Спортсменка Катя Оленкина, наоборот, каждый год вместе с друзьями отправлялась на веломарш. Только сегодня она впервые поехала с 10-месячной Олечкой в специальном велокресле.

- Это большое городское мероприятие, посвященное 9 Мая. Как можно остаться в стороне? - не понимает Катя и улыбается. - Смотрите, у Оли тоже есть георгиевская ленточка!

Традиционным для себя делом считают участие в веломарше соседи из дома на улице Савченко. Семьи из трех квартир объединяются каждый год, чтобы проехать вместе с другими горожанами маршрут от площади 200-летия до поляны в парке Победы.

- Мы живем дружно и всегда берем детей. Они знают: мы едем, чтобы почтить память наших дедов, - рассказывают жители дома.

Среди участников веломарша - группа слабовидящих спортсменов совместно с тренером, волонтерами и представителями общественной организации помощи молодым инвалидам «Жизнь без границ». Тренер по велоспорту Юрий Иванов рассказал, что в этот день состоялся первый коллективный выезд спортсменов.

На финише в парке Победы участников ждал рок-концерт в исполнении группы "Orange".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Традиционно веломарш объединяется с другими событиями города. На площадь прибыли легкоатлеты, преодолевшие символическое расстояние в 1611 метров - столько километров между Москвой и Берлином, и передали Знамя Победы велосипедистам.

Перед стартом выступали танцевальные коллективы, гимнасты. Оркестр культурного центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю под управлением дирижера Евгения Молодько и солисты оркестра исполнили «Пора в путь-дорогу», «Случайный вальс», «Землянка» и другие произведения. А затем все собравшиеся на площади совместно с вокальным ансамблем «Престиж» культурного центра полиции спели «День Победы».

Ведущие праздника постоянно напоминали о правилах движения на велосипеде и о том, что веломарш - не спортивное соревнование. Здесь не важно, в каком ряду вы едете, главное, помнить, зачем мы все объединились в этот день.

В одном строю проехали по улицам весеннего Ставрополя представители администраций районов города, парка Победы, традиционно поддерживающие акцию «КП», школьники, студенты, молодые семьи и пожилые люди. Люди разного социального статуса, профессий и возраста. Колонну сопровождали экипаж ГИБДД и машина МЧС, из динамиков которой раздавалась знаменитая «Катюша».

После пробега у некоторых хватило сил посоревноваться в перетягивании каната.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Колонна ехала спокойно и аккуратно, чтобы даже самые юные участники марша смогли преодолеть дистанцию. Велосипедисты свернули в парк Победы, проехали по Аллее воинской славы, мимо выставки боевых машин, панно «Мы победили!» и стелы с обратным отсчетом времени до Дня Победы.

Финиш веломарша - на зеленом просторном поле ипподрома. Велосипедисты оставили свои машины под березами и отправились подкрепиться. «Комсомолка» вместе с партнерами подготовила угощение: булочки от магазина «Закрома», питьевая вода «Новотерская» от АО «Кавминводы», лимонады из новой линейки напитков ООО «Ипатовский пивзовод». Отлично восстановили силы велосипедистов 50 литров гречневой каши и 40 литров чая из полевой кухни Росгвардии.

Самых юных развлекали ростовые куклы от ТД «Копейкин дом», а среди желанных подарков для них был журнал «Фиксики» от ИД «Комсомольская правда».

На поляне все танцевали под заводную музыку группы «Orange», под хиты нашего знаменитого земляка Димосса Саранчи - эти музыканты давние друзья «Комсомолки» и всегда с удовольствием принимают участие в ее мероприятиях.

Дети и взрослые соревновались в конкурсах, получали призы, веселились и просто отдыхали, «наслаждаясь теплой атмосферой и хорошей погодой», как сказала Любовь Колесникова, 72-летняя велосипедистка. Ей и ее спортивной подруге Людмиле Мирошниченко (62 года) не хватило только одного: побольше метров в дистанции! Чтобы подольше ощущать это единение.

Ежегодный участник веломарша Сергей Александров, представляющий велошколу, федерацию велоспорта и старейшее сообщество «Велокавказ», подчеркнул: «Такие акции важны и нужны, чтобы дети больше задумывались о значении Дня Победы».

У семьи Максима и Мананы, впервые проехавших на веломарше, на пятерых - четыре велосипеда. Двое сыновей ехали сами, а 4-летний Кирилл - в кресле с папой.

- Веломарш - это память, - говорят Максим и Манана. - В нашей семье только двое прадедушек прошли войну и остались живы, остальные погибли. И еще веломарш - это возможность приучать детей к правильному катанию, к общению с другими людьми. Получилось настоящее семейное приключение, спасибо организаторам!