2019-05-13T17:41:24+03:00
Авто

Bentley превратили в «Ультратанк» на гусеничном ходу

Умельцы решили поэксперементировать над машиной за 16 миллионов рублей [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Bentley Continental GT с ингушскими номерами превратили в «Ультратанк». Фото: кадр видеоBentley Continental GT с ингушскими номерами превратили в «Ультратанк». Фото: кадр видео
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Российские автомеханики превратили элитное купе Bentley Continental GT в самый настоящий вездеходный танк. Чудо техники сняли на видео, а пользователи социальных сетей в Ингушетии заинтересовались не только авто, но и его номерами. Оказалось, что на машине указан «06» регион — Ингушетия.

Заняться такой сложной модернизацией авто решились мастера-энтузиасты из Санкт-Петербурга. По их мнению, двигатель машины позволяет сделать из неё нечто по-настоящему феерическое. Поэтому из авто, в самой скромной комплектации стоящего около 16 миллионов рублей, решили смастерить «Ультратанк». Для этого Bentley нужно было пересадить на гусеничный ход.

Bentley Continental GT превратили в танк на гусеничном ходу.

По словам авторов проекта, на модернизацию авто было потрачено огромное количество ресурсов и сил. Работали и над самим движком, и над кузовом авто. Чтобы установить громоздкие шасси с гусеницами пришлось снять двери и подрезать боковые части. На всю работу у мастеров ушло полгода. И, вот, Bentley-танк с ингушскими номерами выехал на первую тестовую поездку.

Во время испытаний машина показала себя неплохо, но разработчики всё ещё не удовлетворены результатом. Несмотря на то, что «Ультратанк» преодолевает самые разные поверхности и с лёгкостью вскарабкивается на горы, их главная цель — разогнать авто до 100 километров в час на гусеничном ходу. И, конечно, сделать кузов идеально удобным, чтобы грязь не забрызгивала водителя. Что с машиной будут делать после — неизвестно. Возможно, авторы решаться выставить «Ульратанк» на аукцион.

К слову, желающих уже сотни. В ингушском сегменте соцсетей призвали вернуть машину «домой», выкупив её после окончательной модернизации. Тем более уникальный танк Bentley будет особенно актуален в суровых условиях природы Кавказа, помогая своему хозяину преодолевать самые труднопроходимые дороги и попадать в недоступные, высокогорные аулы. Правда неизвестно, хватит ли у ингушских энтузиастов и сельчан жителей на уникальный танк класса люкс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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