2019-05-14T11:05:33+03:00
Экономика

ВТБ стал лучшим банком по торговому финансированию в Восточной Европе

По версии авторитетного международного издания Global Trade Review (GTR)
Поделиться:
Банк ВТБ снова признан лучшим по торговому и экспортному финансированию в Восточной ЕвропеБанк ВТБ снова признан лучшим по торговому и экспортному финансированию в Восточной Европе
Изменить размер текста:

Банк ВТБ в очередной раз признан лучшим банком по торговому и экспортному финансированию в Восточной Европе по итогам 2018 года по версии авторитетного международного издания Global Trade Review (GTR).

В номинации участвовали крупнейшие международные банки. Критериями отбора были объем и география реализованных сделок, инновационный подход к бизнесу, участие в стратегически значимых проектах. ВТБ обладает уникальным опытом в сфере обслуживания торговых сделок, что обеспечивает индивидуальный подход и предложение передовых и наиболее выгодных решений для клиентов банка.

В 2018 году банк реализовал сделки торгового финансирования в более чем 40 странах с компаниями из всех основных отраслей экономики. Партнерами ВТБ выступили более 100 международных финансовых институтов и банков.

- Поддержка внешнеторговой деятельности наших клиентов является одним из приоритетных направлений бизнеса, - отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ. - Неоднократное признание международного профессионального сообщества в качестве лидера данного направления подчеркивает достижения группы в области финансирования экспортно-импортных операций. Постоянно совершенствуясь и следуя тенденциям рынка, мы предлагаем инновационные решения для наших клиентов, которые работают на международных рынках. Ежегодные награды GTR отмечают ведущих игроков в сфере торгового и экспортного финансирования, сырьевых операций, цепочки поставок и финтех-отрасли.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Умер бывший министр МВД Северной Осетии Артур Ахметханов
Стадион "Динамо" в Ставрополе преобразится после работы граффитистов
На Ставрополье спасатели достали кота из пустого глубокого колодца
Ставропольские спасатели освободили ребенка из ловушки
Убил и забетонировал: спустя 18 лет на Ставрополье поймали опасного преступника
На Ставрополье гость обокрал хозяйку дома на 60 тысяч
На Ставрополье раскрыли убийство и расчленение двух женщин
В Махачкале начался суд над бывшим главным архитектором города
Ставрополец погиб, закурив в постели сигарету
В крупных городах Ставрополья массово эвакуируют людей
Очевидцы сняли на видео массовую драку дагестанцев в научном городке
Религиозное радио заработало в Ингушетии
Кадыров назвал «фальшивкой» видео нападения боевиков на военных в Чечне
В Махачкале столкнулись две маршрутки
Губернатор Ставрополья стал лидером по росту популярности
В Чечне придумали свое шоу "Голос"
В Кабардино-Балкарии будут судить международного наёмника
Глава Северной Осетии обеднел на 4 млн рублей
Почти 600 пьяных водителей наказали на майские праздники на Ставрополье
В Белоруссии запретили продавать мясо птицы из Ставропольского края и Чечни
Глава ставропольского села заняла место с помощью купленного диплома
Ставропольский мошенник обещал за деньги работу в ФСБ
На Ставрополье завели уголовное дело после гибели ребенка в отцовской машине
В Железноводске прошел чемпионат по гуманной ловле рыбы
В Дагестане в ДТП с полицейским автомобилем пострадали три человека