Страховая компания «Согласие»: «Помогать людям – не только бизнес, это призвание!»

Вошли в топ-10

Страховой рынок России растет быстрее, чем раньше: за 2018 год премия увеличилась на 16% в целом по стране, а на Ставрополье – и того выше, на 26%.

Активнее других в стране в 2018 году по сравнению с 2017 годом развивались: страхование от несчастных случаев – прирост 40,8%, выезжающих за рубеж – 39,1%, жизни – 36,5%. Группа «Согласие» (объединяет страховые компании «Согласие» и «Согласие-Вита») стабильно входит в топ-10 крупнейших страховых групп. Одноименная компания, отметившая в прошлом году 25-летие, представлена во всех федеральных округах – в составе региональной сети 320 подразделений.

Ставропольский филиал «Согласия» работает с 2004 года. За 2018 год филиал собрал 158 млн руб. премии по рисковым видам страхования (иным, чем страхование жизни) и выплатил 87,2 млн руб.

В Ставропольском крае рынок страхования жизни вырос на 54%.

- Сейчас наша компания занимает 16-е место на российском рынке страхования жизни, но к 2021 году мы планируем войти в топ-10, – рассказала на пресс-конференции о целях компании «Согласие-Вита» Татьяна Ланда, генеральный директор компании. – Среди набирающих популярность продуктов – инвестиционное страхование жизни, сочетающее в себе страхование жизни, защиту капитала и потенциально неограниченный инвестиционный доход.

Политика роста

Важнейшая цель «Согласия» на 2019 год – сохранить лидерство по качеству сервиса и урегулирования убытков.

- Несколько лет назад мы изменили позиционирование компании. Мы выбрали очень важную тему доверия, – сказал Дмитрий Кузнецов, заместитель генерального директора «Согласия» по розничным видам страхования.

Неслучайно в логотипе «Согласия» использован символ рукопожатия – с давних пор люди пожимали друг другу руки, демонстрируя добрые намерения и выказывая доверие.

Чтобы перейти от слов к делу, компания запустила более 70 проектов, направленных на повышение уровня сервиса на всех этапах – от заключения договора до урегулирования убытка.

«Согласие» демонстрирует клиентам свою открытость и желание идти навстречу. В компании сократили до минимума количество документов, необходимых для урегулирования убытков. Страховая компания первой начала сообщать клиенту о стандартных исключениях, которые не попадают в покрытие.

Развитие цифровых сервисов и мобильных приложений призваны сделать все процессы более удобными для клиентов.

С места ДТП сразу на ремонт

В структуре портфеля компании обязательная «автогражданка» занимает 18,7%. Эту долю в 2019 году намерены довести до 20,9%. «Согласие» – одна из немногих компаний на рынке, для которых ОСАГО не убыточно. При этом средняя стоимость полиса здесь ниже среднерыночной – 5,5 тыс руб.

- Нашу компанию выбирают, главным образом, автовладельцы с хорошим стажем: две трети клиентов по ОСАГО – это опытные водители старше 35 лет, – подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

Больше половины от объема выплат Ставропольского филиала в 2018 году приходится именно на ОСАГО – 68 млн. руб.

А по автокаско компания предлагает специальные условия урегулирования страховых случаев. Почему бы с места ДТП поехать не в офис страховщика, а сразу на станцию техобслуживания – это же удобно, подумали в «Согласии». Так страховая компания внедрила «СразуСервис». Сейчас 74,1% клиентов в московском регионе при урегулировании убытка отправляются сразу на ремонт. В регионах этот показатель чуть меньше – 52,7%. При опросе автовладельцев выяснилось, что новая услуга нравится, поэтому ее будут развивать дальше.

Новые возможности для аграриев

По агрострахованию компания «Согласие» занимает 5-е место в России с долей рынка в 5,6%. Ставропольский филиал стабильно входит в тройку агростраховщиков региона, определяя для себя этот вид страхования как приоритетный на протяжении последних пяти лет. Доля «Согласия» на рынке агрострахования Ставропольского края составляет 24%.

В крае посевы часто страдают от града или весенних заморозков, поэтому страховые услуги для агропредприятий здесь жизненно необходимы.

- Только в прошлом году за погибший в результате вымерзания озимый рапс страхователь получил от нас выплату в размере 1,15 млн рублей, - рассказала журналистам Светлана Третьякова, руководитель Ставропольского регионального филиала «Согласия».

В ее команде работают сотрудники с высшим агрономическим образованием, идет постоянное взаимодействие со специалистами минсельхоза Ставрополья.

Как рассказала Светлана Третьякова, специалисты компании рассказывают аграриям об особенностях сельхозстрахования и изменениях профильного законодательства. Так, например, с 1 марта упразднен порог гибели урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений, расширен перечень рисков, а животноводы смогут полностью компенсировать затраты на уничтожение поголовья по предписанию ветврачей. Все эти изменения и дополнения повысят привлекательность страхования для сельхозпредприятий, считает глава филиала.

25 добрых лет

ООО Страховая компания «Согласие» показывает пример социально ответственного бизнеса, понимая саму суть страхования как помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В прошлом году, когда компания отмечала четвертьвековой юбилей, по всей стране был запущен проект «25 добрых лет». Сотрудники «Согласия» и компаний-партнеров приводили в порядок неухоженные территории, высаживали новые аллеи. Самое главное – они собирали средства на создание видеоанкет для детей-сирот. Благодаря анкетам в прошлом году 14 детей нашли семьи. В 2018 году совершено 31 доброе дело – и за этот проект компания получила премию «HR-бренд».

- Помогать – это не только наш бизнес, но и наше призвание. Если бизнес не решает никакой социальной проблемы, он вряд ли будет успешным, – уверен Дмитрий Кузнецов.

Ставропольский филиал вот уже 5 лет шествует над школой-интернатом №5: проводит встречи, дарит подарки, благоустраивает территорию. Вместе с воспитанниками здесь высадили еловую Аллею доверия.

В июне в Ставрополе пройдет международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Филиал «Согласия» заказал изготовление 2500 спортивных многоразовых бутылочек для воды, так что каждый участник фестиваля получит стильный и памятный подарок с эмблемой фестиваля. Так компания заботится об экологии и подает положительный пример.

Филиал сотрудничает с местными вузами, проводит лекции по финансовой грамотности, делится опытом со студентами.

НАША СПРАВКА

Компании «Согласие» присвоены рейтинги надежности агентств НРА, АКРА и «Эксперт РА».

В 2018 году компания получила от агентства «БизнесДром» оценку «Знак качества» на уровне А1 – наивысший уровень качества услуг.

КСТАТИ

Ставрополь относится к городам с низкой аварийностью – 49-е место среди 85 российских субъектов. Такой вывод сделала страховая компания «Согласие», проанализировав статистику по автокаско за 2018 год.

Самыми «аварийными» стали: Томск, Южно-Сахалинск, Москва, Чебоксары и Санкт-Петербург.