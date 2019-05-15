2019-05-16T14:00:06+03:00
Экономика

Портфель льготных кредитов ВТБ в СКФО превысил 7 млрд рублей

В первом квартале в рамках программ господдержки малого и среднего бизнеса банк подписал с компаниями региона 29 соглашений на 1,2 млрд рублей
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Портфель льготных кредитов ВТБ в СКФО вырос.Портфель льготных кредитов ВТБ в СКФО вырос.
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Кредитный портфель ВТБ в СКФО в этом направлении с начала года увеличился на 5% и достиг 7,7 млрд рублей. Основной объем льготного финансирования в регионе был предоставлен компаниям АПК по программе Министерства сельского хозяйства РФ.

Всего за три месяца текущего года заключено 27 договоров на общую сумму более 1 млрд рублей. Заемные средства предприятиям этого сектора предоставляются по ставке не более 5% годовых. Общая сумма заключенных договоров в рамках обновленной программы Министерства экономического развития РФ, утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2018г. № 1764, составила 138 млн рублей.

Этот механизм позволяет предприятиям различных отраслей получить кредитные средства по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели кредитования. Кредитный портфель по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Корпорацией МСП, по итогам первого квартала составил 979 млн рублей, а по программам льготного финансирования Министерства экономического развития РФ, действовавшей ранее («Программа 674», «Программа 1706») - более 690 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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