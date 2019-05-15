2019-05-16T14:00:06+03:00
Происшествия

Град поубивал птиц, разбил машины и прорешетил кровлю домов в Дагестане

Шокирующие кадры выкладывают в сеть местные жители [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
В пострадавших селах работает комиссия, которая подсчитывает ущерб от стихииВ пострадавших селах работает комиссия, которая подсчитывает ущерб от стихииФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ужасающие кадры выкладывают в интернет жители Дагестана, где на несколько районов обрушился сильнейший град. Льдины размером с куриное яйцо в некоторых селах уничтожали урожай, птиц, били автомобили и дырявили кровлю в течение 15 минут!

Вот такой град выпал в дагестанском селе Муги:

А теперь представьте, как такой ледяной шар несется к земле с огромной высоты! Фото: СОЦСЕТИ

А теперь представьте, как такой ледяной шар несется к земле с огромной высоты!Фото: СОЦСЕТИ

Шокирующие фото и видео выкладывают в сеть жители Акушинского района:

Град прорешетил крышу веранды.

- Удручающие кадры. Таких катаклизмов природы не припоминаю на своём веку, - пишет один из жителей республики. - Градом побиты деревья, капуста, посевы. Во многих домах пострадали крыши. Дворы покрыты слоем града.

Льдины пробили шифер на крыше в селе Дагестана.

Эту запись прислали из Махачкалы. Стихия застала водителя в дороге. От каждого удара на лобовом стекле расползаются огромные трещины:

Град накрыл Махачкалу.

Ущерб от непогоды только предстоит посчитать. Но уже сейчас понятно, что он выльется в сотни тысяч рублей.

Только в селе Муги, по сообщению спасателей, град разбил 5 машин и повредил около 60 домов.

- Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Махачкале полицейские изъяли сто банок опасной красной икры
В Сирии разыскивают вербовщицу членов ИГИЛ* из Кабардино-Балкарии
В Ставрополе появилась возможность зарегистрировать брак «понарошку»
Ставропольские пожарные потушили угнанный автомобиль
Массовое ДТП на Ставрополье: столкнулись 8 машин, два человека погибли
В Дагестане за взятку задержан глава района
В Ставрополе 94-летняя женщина отдала незнакомцу 390 тысяч
Ессентукские водолазы обследовали дно городского озера
16-летняя ставропольчанка дважды совершила ограбление
На Ставрополье на 9,5 лет посадили убийцу 30-летней женщины
В Дагестане бухгалтер украла зарплаты учителей
На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека
Раскрыты многомиллионные хищения шести глав отделений «Межрегионгаза» в Северной Осетии
В КБР ученик "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную
В Дагестане росгвардейцы обезвредили молодого стрелка, ранившего парня
Пиротехническое шоу в Ессентуках пройдет на площади в 35 га
В Ставропольском крае на 16% упали зарплаты научных работников
Уроженец Карачаево-Черкесии попался на контрабанде особо ценных макак