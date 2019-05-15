Град поубивал птиц, разбил машины и прорешетил кровлю домов в Дагестане

Ужасающие кадры выкладывают в интернет жители Дагестана, где на несколько районов обрушился сильнейший град. Льдины размером с куриное яйцо в некоторых селах уничтожали урожай, птиц, били автомобили и дырявили кровлю в течение 15 минут!

Вот такой град выпал в дагестанском селе Муги:

А теперь представьте, как такой ледяной шар несется к земле с огромной высоты!Фото: СОЦСЕТИ

Шокирующие фото и видео выкладывают в сеть жители Акушинского района:

Град прорешетил крышу веранды.

- Удручающие кадры. Таких катаклизмов природы не припоминаю на своём веку, - пишет один из жителей республики. - Градом побиты деревья, капуста, посевы. Во многих домах пострадали крыши. Дворы покрыты слоем града.

Льдины пробили шифер на крыше в селе Дагестана.

Эту запись прислали из Махачкалы. Стихия застала водителя в дороге. От каждого удара на лобовом стекле расползаются огромные трещины:

Град накрыл Махачкалу.

Ущерб от непогоды только предстоит посчитать. Но уже сейчас понятно, что он выльется в сотни тысяч рублей.

Только в селе Муги, по сообщению спасателей, град разбил 5 машин и повредил около 60 домов.

- Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.