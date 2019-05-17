Клиенты ВТБ в Ставропольском крае увеличили свои траты во время майских праздников в три раза

Продолжительные майские праздники в текущем году способствовали тому, что большее количество ставропольцев провели выходные за пределами страны. Так, число посетивших зарубежные страны увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, объем трат жителей Ставропольского края за рубежом составил 380 млн рублей.

Больше всего клиенты банка потратили в супермаркетах и магазинах (137 млн рублей), на заправках (40 млн рублей), во время шопинга (32 млн рублей), а также в барах и ресторанах (31 млн рублей). В этом году общий объем трат россиян за рубежом в выходные превысила 5 млрд рублей. Это на 50% выше показателя 2018 года и на 86% - 2017-го. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций, совершенных клиентами ВТБ - на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017-м гг.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Беларусь - там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8 тысяч рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).

Клиенты ВТБ, оставшиеся в России, также совершали транзакции активнее, чем годом ранее. За время майских праздников они тратили чаще и больше: объем и число совершенных операций увеличились на 71% (57,4 млрд рублей) и 93% (72,3 млн штук) соответственно. Абсолютным лидером по данному показателю стала Москва – почти 15 млрд рублей и 14 млн транзакций. Среди региональных городов наибольший объем трат приходится на Санкт-Петербург (5 млрд рублей), Екатеринбург (1,6 млрд рублей), Иркутск (1,5 млрд рублей), Новосибирск (1,4 млрд рублей) и Хабаровск (1,3 млрд рублей).

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