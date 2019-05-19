Детей, найденных в квартире-свалке в Ставрополе, отдали бабушке и дедушке

Маленьких детей, найденных в конце апреля 2019 года в ставропольской квартире-свалке, выписали из больницы и передали на воспитание дедушке с бабушкой, которые живут в селе недалеко от краевого центра. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал у себя в соцсети:

vladimirvladimirov5807 Уверен, многие помнят возмутительную историю о детях из "мусорной" квартиры в Ставрополе. Она получила достаточно благополучное продолжение. Малышки поправили здоровье, прошли реабилитацию и переданы под опеку дедушке с бабушкой, которые живут в селе, недалеко от Ставрополя. Дети чувствуют себя хорошо. А мы их ситуацию с контроля не снимаем. #ставропольскийкрай #защитадетства #владимирвладимиров

Напомним, что про вопиющий случай стало известно благодаря активности пользователей сети, которые распространили обращение ставропольчанки, чей муж-монтажник при вызове в одну из квартир увидел ужасно захламленное жилище. А среди мусора - девочек в возрасте трех и четырех лет.

Как только новость долетела до органов, сработали участковый, следователь и уполномоченная по правам ребенка. Грязных, истощенных малышей увезли в больницу. На родителей завели уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как потом выяснилось, несколько лет мать с отцом не убирали в квартире, копя мусор, потому что просто не хотели. Уже в тот же день, когда скандал прогремел на страну, жилище привели в порядок. Ни в детский сад, ни в ясли дети не ходили.

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