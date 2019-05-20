"Синтоловому качку" угрожают расправой за лезгинку в папахе и трусах

Сумасбродный фрик из Пятигорска Терешин устроил полуголые пляски в манере кавказцев. Снова. Но теперь не в одном только белье, а в шортах, на которые сверху натянуты красные трусы. Видимо, чтобы танец все-таки казался более эффектным:

"Синтоловому качку" угрожают расправой за полуголую лезгинку в папахе.

Из ролика ясно, что всем видом "синтоловый качок" выказывает симпатию кому-то по той стороне камеры. Терешин светит золотыми зубами, шлет воздушные поцелуи, растирает грудь. Но главное, что все телодвижения он совершает в манере традиционного танца народов Кавказа, а на голове у него папаха, которая после победы Хабиба Нурмагомедова стала национальным символом и гордостью Дагестана. На фрика поэтому сразу же посыпались слова критики и даже угрозы.

- Дагестанцы за тобой уже выехали, - пригрозили комментаторы. - Ты позоришь народный танец! Как ты ещё ходишь по улице?!

Впрочем, некоторые "доброжелатели" не стали бросаться обидными выражениями, а посоветовали Терешину обратиться за помощью к врачам, посчитав, что его поведение - результат отравления синтолом.

Кирилл не учится на своих ошибках. Ведь ранее он уже навлекал на себя гнев кавказцев также из-за лезгинки в трусах. Прошлая выходка закончилась тем, что к Терешину на серьезный разговор лично приехал Самед Меджидов - обладатель Гран-при Международного фестиваля народного танца PRAGUE 2016.

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