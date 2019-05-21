Осуждённый в Чечне правозащитник Титиев через два месяца попросился на свободу

Осуждённый два месяца назад по делу о хранении наркотиков в крупном размере глава чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте «Мемориала».

— В минувшую среду, 15 мая, адвокат Петр Заикин подал в Шалинский городской суд Грозного ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в интересах Титиева, — сообщает во вторник сайт правозащитной организации.

В прошении подчёркнуто, что во время содержания в СИЗО и колонии Титиев ни разу не совершал каких-либо дисциплинарных проступков. Подчёркивается, что осуждённый за оборот наркотиков правозащитник ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, много читает, строго соблюдает традиции ислама и участвует в воспитательных мероприятиях.

— Титиев О.С. не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны, — настаивает защита главы «Мемориала».

Титиев был задержан и арестован 9 января 2018 года. Процесс был громким и очень долгим. Защита, европейские правозащитники и звезды отстаивали невиновность Титиева, предполагая, что он является политическим заключенным. Но суд решил иначе. Затянувшийся процесс закончился 18 марта 2019 года. Оюба приговорили к четырём годам колонии-поселения.

Из-за того, что процесс тянулся очень долго, а всё это время правозащитник находился в СИЗО, к 9 мая, Титиев уже отбыл треть положенного ему срока. Поэтому получил право просить об условно-досрочном освобождении.

К слову, ради этого Титиев, полностью отрицавший свою вину, отказался обжаловать принятое в марте решение суда. По словам осуждённого, ему важнее продолжить работу в области защиты прав человека, чем продолжать судебные тяжбы.