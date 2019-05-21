Чеченский художник и кабардинский режиссёр соревнуются с Ивлеевой и Монеточкой

Настя Ивлеева и Монеточка соревнуются в авторитете и популярности с чеченским художником Асланом Гайсумовым и кабардинским режиссёром Кантемиром Балаговым. Звезды попали в список 30 самых перспективных россиян по мнению Forbes.

Рейтинг «30 до 30» российская редакция известного журнала запустила в 2019 году. И в первый же список попали два представителя Северного Кавказа. Самых молодых и перспективных выбирают в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. Интересно, что представители Чечни и Кабардино-Балкарии попали в самые близкие к культуре сферы.

Так, Кантемир Балагов попал в тройку «Музыка и кино». Молодой режиссёр соревнуется по популярности с певицей Елизаветой Гырдымовой, более известной широкой публике под псевдонимом «Монеточка» и Алиной Пязок — режиссёром музыкальных видео, чьему перу принадлежат скандальные клипы китчевой группы Little Big.

Кадр из фильм «Дылда» Кантемира Балагова

И Балагову есть что противопоставить своим конкурентам. Его произведения высоко оценивают не только в России, но и за её пределами. Фильмы 27-летнего режиссёра дважды, в 2017 и 2019 годах, показывали в рамках программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Ленты «Теснота» и «Дылда» не собрали больших наград, но получили всеобщее признание как очень талантливые работы молодого кабардинского гения.

Гениальность Балагова подтверждает и его история. Молодого человека, мечтавшего снимать кино, заметил сам Александр Сокуров. Мэтр уже два года преподавал в Нальчике одной единственной группе. Но, познакомившись с юным Кантемиром, он зачислил его сразу на 3 курс. Балагов отплатил сполна — блистательно закончив обучение, режиссёр стал одним из самых талантливых молодых мастеров, завоевав премию «GQ Россия» в категории «Открытие года».

Другим представителем культурного бомонда среди молодых россиян стал чеченский художник Аслан Гайсумов. Его соперниками в категории «Искусство» стали выступающий по всему миру пианист-виртуоз Даниил Трифонов и Александр Молочников — актёр и режиссёр МХТ имени Чехова и Большого театра, один из последних «птенцов» Олега Табакова.

Работа Аслана Гайсумова «Номера». Это сохранившиеся номерные знаки одной из разбомбленных улиц Грозного

И Гайсумов прекрасно вписывается в компанию блестящих гениев. Работающий в жанрах инсталляции и видеоарта художник с 2011 года участвует в выставках и биеннале.

Его работы, по большей части, посвящены чеченским войнам, потрясших художника в детстве. Семья чеченского мастера лишилась крова, скрывалась и была вынуждена жить в лагере для беженцев. Пропустив сквозь себя все ужасы войны, молодой мастер создаёт целые серии уникальных тематических авторских шедевров. Чего только стоит выставка с основной темой «травма войны», где увечье передано через различные истязания книг. За эти работы художник получил главный приз III Московской международной биеннале молодого искусства.

Кроме того, в список «30 до 30» вошли известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, создатель «квантового блокчейна» Алексей Федоров, а также футболист Александр Головин и 20-летний миллионер и киберспортсмен Роман «Ramzes666» Кушнарёв.