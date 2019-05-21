2019-05-21T14:39:16+03:00
Общество

Чеченский художник и кабардинский режиссёр соревнуются с Ивлеевой и Монеточкой

Представители Северного Кавказа попали в топ-30 самых перспективных россиян по мнению Forbes
Андрей ЗОБОВ
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Аслан Гайсумов и Кантемир Балагов. Фото: пресс-служба триеннале Российского современного искусства / пресс-служба Каннского кинофестиваляАслан Гайсумов и Кантемир Балагов. Фото: пресс-служба триеннале Российского современного искусства / пресс-служба Каннского кинофестиваля
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Настя Ивлеева и Монеточка соревнуются в авторитете и популярности с чеченским художником Асланом Гайсумовым и кабардинским режиссёром Кантемиром Балаговым. Звезды попали в список 30 самых перспективных россиян по мнению Forbes.

Рейтинг «30 до 30» российская редакция известного журнала запустила в 2019 году. И в первый же список попали два представителя Северного Кавказа. Самых молодых и перспективных выбирают в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. Интересно, что представители Чечни и Кабардино-Балкарии попали в самые близкие к культуре сферы.

Так, Кантемир Балагов попал в тройку «Музыка и кино». Молодой режиссёр соревнуется по популярности с певицей Елизаветой Гырдымовой, более известной широкой публике под псевдонимом «Монеточка» и Алиной Пязок — режиссёром музыкальных видео, чьему перу принадлежат скандальные клипы китчевой группы Little Big.

Кадр из фильм «Дылда» Кантемира Балагова

Кадр из фильм «Дылда» Кантемира Балагова

И Балагову есть что противопоставить своим конкурентам. Его произведения высоко оценивают не только в России, но и за её пределами. Фильмы 27-летнего режиссёра дважды, в 2017 и 2019 годах, показывали в рамках программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Ленты «Теснота» и «Дылда» не собрали больших наград, но получили всеобщее признание как очень талантливые работы молодого кабардинского гения.

Гениальность Балагова подтверждает и его история. Молодого человека, мечтавшего снимать кино, заметил сам Александр Сокуров. Мэтр уже два года преподавал в Нальчике одной единственной группе. Но, познакомившись с юным Кантемиром, он зачислил его сразу на 3 курс. Балагов отплатил сполна — блистательно закончив обучение, режиссёр стал одним из самых талантливых молодых мастеров, завоевав премию «GQ Россия» в категории «Открытие года».

Другим представителем культурного бомонда среди молодых россиян стал чеченский художник Аслан Гайсумов. Его соперниками в категории «Искусство» стали выступающий по всему миру пианист-виртуоз Даниил Трифонов и Александр Молочников — актёр и режиссёр МХТ имени Чехова и Большого театра, один из последних «птенцов» Олега Табакова.

Работа Аслана Гайсумова «Номера». Это сохранившиеся номерные знаки одной из разбомбленных улиц Грозного

Работа Аслана Гайсумова «Номера». Это сохранившиеся номерные знаки одной из разбомбленных улиц Грозного

И Гайсумов прекрасно вписывается в компанию блестящих гениев. Работающий в жанрах инсталляции и видеоарта художник с 2011 года участвует в выставках и биеннале.

Его работы, по большей части, посвящены чеченским войнам, потрясших художника в детстве. Семья чеченского мастера лишилась крова, скрывалась и была вынуждена жить в лагере для беженцев. Пропустив сквозь себя все ужасы войны, молодой мастер создаёт целые серии уникальных тематических авторских шедевров. Чего только стоит выставка с основной темой «травма войны», где увечье передано через различные истязания книг. За эти работы художник получил главный приз III Московской международной биеннале молодого искусства.

Кроме того, в список «30 до 30» вошли известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, создатель «квантового блокчейна» Алексей Федоров, а также футболист Александр Головин и 20-летний миллионер и киберспортсмен Роман «Ramzes666» Кушнарёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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