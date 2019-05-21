В Москве чеченцы спасли двухлетнюю девочку от смерти

Двое молодых чеченских парней спасли двухлетнюю девочку, провалившуюся в люк посреди парка 850-летия Москвы. За храбрость и находчивость глава республики Рамзан Кадыров предложил приставить Тимура Салимова и Бувайсара Айзулаева к награде. Об этом он написал в своём микроблоге.

Инцидент произошёл 17 мая. Парочка молодых чеченцев прогуливалась по парку, когда услышала пронзительные детские крики.

— Тимур Салимов и Бувайсар Айзулаев прогуливались в свободное от работы время. Услышав вопли, и также панические призывы на помощь, они бросились к источнику звука. Прибежав, они увидели дедушку около открытой дренажной трубы. Оказалось, что его внучка наступила на крышку и провалилась в трубу с водой, — описал подробности инцидента глава Чечни.

Чеченцы спасли двухлетнюю девочку, упавшую в люк в Москве.

Очевидцы тут же вызвали спасателей. Но дренажная труба была частично наполнена водой и малышка медленно и неотвратимо начала тонуть. Тогда мужчины попытались спуститься вниз — тщетно. Слишком широкими в плечах оказались герои. А диаметр трубы — крохотным. Всего 50 сантиметров.

Тогда на помощь пришёл проходивший рядом подросток. Его ноги чеченские ребята обвязали верёвками, а самого героя спустили в трубу. Он схватил ребёнка, а Тимур с Буйвасаром вытащили их на поверхность.

Понимая, что каждая минута промедления могла стоить девочке жизни, глава Чеченской Республики предложил наградить храбрых и изобретательных парней.

— Тимур является выпускником ЧГУ, состоял в рядах Патриотического Клуба «Рамзан». Я благодарен ему и Бувайсару Айзулаеву за благородный поступок и спасение человеческой жизни. Именно так поступил бы любой из представителей нашей молодёжи. Я поручил администрации главы и правительства Чечни внести предложение о их поощрении, — резюмировал Кадыров.