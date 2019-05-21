Дагестанца, спасавшего людей в горящем «Суперджете», с почестями похоронили

Мичмана военно-морского флота Российской Федерации Навруза Искандерова, ставшего жертвой трагедии Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, во вторник 21 мая с почестями похоронили в родном селе в Дагестане. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители

— Сегодня у нас, в селе Усемикент, траур. Все ходили на похороны Навруза Искендерова. Моряк был, прекрасный, скромный парень. Он погиб в авиакатастрофе в Шереметьево, 5 мая 2019 года, — рассказали «КП - Северный Кавказ» побывавшие на прощальной церемонии односельчане.

На роковом «Суперджете» молодой человек должен был вернуться в Мурманск, к месту службы. У моряка оставалось всего два месяца по контракту. 23-летний Навруз был полон надежд: за пять дней до катастрофы парень подходил к главе родного села с просьбой найти землю под большой дом. Хотел жениться на местной девушке, создать семью.

Похороны Навруза ИскендероваФото: СОЦСЕТИ

При этом молодой моряк грезил и об идеальной военной карьере. После службы собирался вернуться в Санкт-Петербург, где уже с отличием окончил Военно-морской политех. Хотел продолжить учиться, чтобы воплотить свою детскую мечту — стать адмиралом. В конце концов, парень хотел командовать флотилией на Каспийском море в родном Дагестане. Но...не судьба.

— Когда 30 апреля Навруз подходил ко мне с просьбой найти землю, у него не было ни одной плохой мысли. Никакого предчувствия. Ничего. Только вдохновенные планы и нестерпимое желание жить, — рассказал «Комсомолке» глава села Магомедзапир Казбеков.

Хоронили парня всем селом. Два года назад Навруз похоронил родную мать, скончавшуюся от рака. Больше родственников у молодого человека, переехавшего из Казахстана, не осталось.

Навруз мечтал обзавестись семьей, однако любимой девушки у парня не было

В последние минуты жизни молодой мичман проявил себя, как настоящий герой. Жителям села спасатели рассказали, что парень мог спастись из горящего «Суперджета», но решил сначала помочь женщинам и детям. Благородный поступок оказался роковым — моряк надышался продуктами горения и погиб.

Напомним, что катастрофа произошла 5 мая на взлётно-посадочной полосе «Шереметьево». Экипаж самолёта «Москва — Мурманск» после попадания молнии при взлёте решил вернуться в аэропорт с полными баками топлива. Пилоты не смогли мягко посадить перегруженный лайнер и совершили несколько роковых ошибок. Из-за этого стойки шасси продавили топливные баки и воздушное судно загорелось, как спичка. Выбраться из самолёта удалось 33-м пассажирам и 4 членам экипажа. Большая часть людей так и осталась на борту — в аварии погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Основной версией следователей, ведущих уголовное дело, пока остаётся ошибка пилотов «Суперджета».

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