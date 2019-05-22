На Ставрополье при взлете сгорел самолет

В Ставропольском крае произошло крупное ЧП на полевом аэродроме.

В селе Журавское на принадлежащем колхозу "Имени 1 Мая" аэродроме случилось крушение небольшого самолета.

- Сельскохозяйственный самолет "АН-2" взлетал для обработки близлежащих полей. При разгоне он не набрал необходимой скорости для взлета, выкатился за пределы полосы и уперся в близлежащую лесопосадку, - прокомментировали происшествие в ГУ МЧС Ставропольского края. - Произошло возгорание, скорее всего, моторного отсека. Возгорание было ликвидировано срочно подоспевшими пожарными.

Пилот при возгорании успел выпрыгнуть из самолета и не пострадал. Более никого в кабине не было.

Сейчас по факту ЧП ведется проверка. Выясняются все подробности ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.