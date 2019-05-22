2019-05-22T16:17:36+03:00
Происшествия

На Ставрополье при взлете сгорел самолет

На месте происшествия работают спасатели [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Кадр с места происшествия. Фото: пресс-служба МЧС СККадр с места происшествия. Фото: пресс-служба МЧС СК
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В Ставропольском крае произошло крупное ЧП на полевом аэродроме.

В селе Журавское на принадлежащем колхозу "Имени 1 Мая" аэродроме случилось крушение небольшого самолета.

- Сельскохозяйственный самолет "АН-2" взлетал для обработки близлежащих полей. При разгоне он не набрал необходимой скорости для взлета, выкатился за пределы полосы и уперся в близлежащую лесопосадку, - прокомментировали происшествие в ГУ МЧС Ставропольского края. - Произошло возгорание, скорее всего, моторного отсека. Возгорание было ликвидировано срочно подоспевшими пожарными.

Пилот при возгорании успел выпрыгнуть из самолета и не пострадал. Более никого в кабине не было.

Сейчас по факту ЧП ведется проверка. Выясняются все подробности ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

АН-2 врезался в лесополосу на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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