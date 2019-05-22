Около торгового центра в Махачкале прогремел взрыв

В Махачкале произошёл взрыв около торгового центра «Москва». На месте работают экстренные службы и следователи. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» информированные источники, в результате происшествия погиб человек.

По информации главного управления МЧС по Республике Дагестан, сообщение об инциденте поступило в экстренные службы 22 мая в 11:35.

— Действительно произошёл хлопок лакокрасочных паров во время ремонтных работ. Это случилось утром в четверг, в противопожарном подземном водоеме. Есть погибший. Предварительно, это 22-летний рабочий, его личность устанавливают. Выясняем подробности инцидента, — сообщил собеседник «КП».

Предварительно, погибший был маляром и проводил лакокрасочные работы на месте трагедии. При высокой концентрации в закрытом помещении пары лака могут быть взрывоопасны. В результате произошёл хлопок, унёсший жизнь рабочего. Однако окончательную оценку инциденту дадут специалисты газовых служб и следователи, работающие на месте происшествия.