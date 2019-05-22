«Любой из вас может оказаться на моём месте»: разжалованный Арашуков угрожает членам Совфеда

Арестованный и лишённый сенаторских полномочий Рауф Арашуков пригрозил своим коллегам, что любой член Совета Федерации может оказаться на его месте. Заранее подготовленное обращение подозреваемого в заказных убийствах политика опубликовала адвокат Анна Ставицкая.

— Я хотел обратиться к своим бывшим коллегам Сенаторам. Я был уверен,что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. Но вы сами создаете прецеденты, которые потом могут сильно ударить и по вам самим! Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами за считанные минуты, лишили меня её, а затем и полномочий. И это при том,что моя вина не доказана. Завтра все то же может произойти с любым из вас, — недвусмысленно подчеркнул Арашуков.

По словам защиты, сенатор не смог адекватно декларацию, потому что у него на руках не было соответствующих документов.

— Моя жена в предусмотренный законом срок предоставила часть декларации. Я же в установленный срок направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить мне необходимые документы для заполнения декларации. Но до сих пор не получил ответ, — резюмировал Рауф Арашуков.

Напомним, в среду 22 мая Рауфа Арашукова лишили сенаторских полномочий. При этом проголосовали члены Совета Федерации единогласно, собрав 153 голоса и 153 возможных. Политика подозревают в организации заказных убийств в 2010 году и участии в преступной группировке, созданной его отцом, «газовым королём» Раулем Арашуковым. Сенатор с 30 января находится в следственном изоляторе «Лефортово», где часто терпит неудобства и жалуется на условия содержания.

Тем временем расследование громкого уголовного дела продолжается, а силовики продолжают задерживать возможных сообщников Арашуковых, а также «друзей семьи» из силового блока Карачаево-Черкесии, которые могли прикрывать преступления отца и сына.

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