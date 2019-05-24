ВТБ в РСО - Алания увеличил выдачу ипотечных кредитов

ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания по итогам первого квартала 2019 года нарастил объем ипотечных продаж до 137 млн рублей, что на 26% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Количество выданных кредитов выросло на 11%, заключено около 70 сделок. Ипотечный портфель банка в регионе с начала года увеличился на 3% и на 1 апреля составил 1,8 млн рублей. Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку в Северной Осетии, с начала года выросла на 38% и достигла 2,5 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 350 тыс. рублей.

На 5% увеличился спрос у жителей республики на недвижимость в строящихся домах. Порядка 25% всех займов клиенты банка направили на приобретение квартир в новостройках.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в РСО - Алания, отметил:

- Ипотечное кредитование остается одним из доступных инструментов для населения Северной Осетии, который позволяет улучшить их жилищные условия. Это подтверждают итоги работы банка в первом квартале 2019 года в этом направлении. Все больше жителей республики выбирают именно этот механизм для решения одного из главных вопросов - приобретения собственного жилья, а комфортные ставки и привлекательные предложения нашего банка способствуют этому.

В ВТБ ипотечный кредит можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма - 60 млн рублей. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.

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